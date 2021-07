La campaña turística del verano, en peligro por la quinta ola

La explosión de la quinta ola ha pillado al sector turístico en medio de una campaña veraniega que había empezado con perspectivas positivas en comparación con hace un año. El repunte de casos que desde hace más de dos semanas experimenta Salamanca, al igual que el resto del país, está suponiendo que se resienta el turismo internacional, ya escaso. El aumento de la incidencia, al menos, todavía no afecta a los viajeros nacionales, el sostén ahora mismo del sector, aunque sí ha provocado que en los últimos días se hayan incrementado las consultas de clientes a los hoteles sobre las restricciones que existen en Castilla y León.

“Estamos recibiendo más llamadas sobre qué medidas se aplican aquí o se van a adoptar”, confirma Álvaro Juanes, presidente de la asociación de hostelería de Salamanca. “Lo positivo para el sector es que la Junta no ha adoptado aún ninguna restricción que pudiera afectar. Confiamos en que no lo haga en los próximos días y, si lo hace, que no perjudiquen al turismo”, puntualiza el representante de los alojamientos.

La inquietud del sector resulta lógica a la vista del impacto que tiene la imposición de medidas a la hora de elegir el destino del viaje. Los hoteleros señalan que el nivel de restricciones ahora mismo es uno de los principales criterios, más incluso que el número de positivos que pueda haber en el lugar, para seleccionar las vacaciones.

Por ahora, el agravamiento de la pandemia no influye en la llegada de turistas españoles, los principales clientes de los alojamientos este verano. No se han registrado cancelaciones y, salvo medidas muy restrictivas, el sector confía en que puede continuar sin problemas.

Otra cuestión es el viajero internacional. Pese a existir libertad de entrada al país salvo para los que provengan de países de riesgo —a los que se les exige pasaporte covid, tener test negativos o haber pasado la enfermedad— la cifra de extranjeros que visitan Salamanca está muy lejos de un año normal. Un número escaso que probablemente se reduzca, ya que empiezan a notar el efecto de la quinta ola, con cancelaciones de viajes o llegada de grupos menos numerosos que hace un mes, por ejemplo. El sector admite que, ante el incremento de casos, será muy difícil recuperar al turista internacional en lo que queda de verano.