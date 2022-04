La búsqueda de “inspiración para vivir” de dos artistas ucranianas

“Recuerdo muy bien el momento en el que empezó la guerra. Nunca pensábamos que iba a ocurrir. Ucrania nunca tocó a nadie. Somos una tierra fértil, de gente trabajadora, con mucho talento y educación, que siempre llega a acuerdos. Pero el 24 de febrero cambió todo cuando empezaron las colas para sacar dinero, para comprar lo necesario en farmacias y tiendas y cuando sólo dejaban llenar con 20 litros el depósito de gasolina que no te permitía ir muy lejos. Parecía que la vida se terminara”. Así comienza el relato de Nata Polishchuk, periodista, escritora y filóloga ucraniana, acogida junto a su madre, su esposo y tres hijos en el albergue Lazarillo.

Nata siempre tuvo interés por la cultura española, pero jamás imaginó que tuviera una inmersión casi a la fuerza. En la radio donde trabajó más de una década daban a conocer la música flamenca y la cultura española a sus oyentes. Su hermano, que reside en Madrid desde hace más de 15 años, alimentaba esa inquietud. Ahora, aunque Nata lleva un mes en Salamanca, confiesa que no tiene ánimo para visitar museos o conocer la rica cultura española.

Con un nudo en la garganta y con el apoyo de la traductora de Accem, recuerda sus últimos días en la radio. Ya no sonaba música, sólo información sobre la invasión. Cuando estaba frente al micrófono, Nata sentía pánico a que los cascos no le dejasen escuchar las alarmas antiaéreas y no pudiese llegar a tiempo al sótano de la emisora. Aquellos días, la fábrica de su marido paralizó la producción. Nata trasladó a sus hijos a una zona rural más segura con los abuelos y ejerció de voluntaria, reuniendo comida, ropa y donando su dinero. Pero llegó el momento en el que no pudieron seguir. “Aguantamos hasta el último momento y fue muy difícil psicológicamente tomar la decisión de dejar nuestra patria”, explica.