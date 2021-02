La belleza futurista de ‘2046’ vuelve a las salas de cine

El listón de In the mood for love (2000) era inalcanzable, pero el director y guionista hongkonés Wong Kar-wai entregó solo cuatro años más tarde su obra maestra más romántica y personal, 2046. De estructura compleja y narración no lineal, no es imprescindible entenderla. Basta con abrir los ojos (y los oídos) a la poesía de sus encuadres, sus diálogos, su música... Hoy se reestrena en Cines Van Dyck, que continúan cerrados entre semana y abiertos de viernes a domingo, solo a las 17.30.