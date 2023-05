La Atención Primaria impulsa las ecografías para frenar el colapso del Hospital de Salamanca

El Hospital de Salamanca tiene pendientes más de 9.000 ecografías y el servicio de Radiodiagnóstico se siente prácticamente al límite de sus capacidades. En este contexto cobra especial interés la iniciativa pionera de la Atención Primaria de Salamanca: un aula de ecografía clínica que desde 2017 viene formando a los médicos de familia para que aprendan a utilizar esta herramienta. Las decenas de facultativos que ya han recibido la formación han demostrado que son más resolutivos, derivan a menos pacientes al Hospital y cuando lo hacen, acuden ya con un diagnóstico avanzado para que sean intervenidos lo antes posible.

El responsable de esta iniciativa es el doctor Fernando Pérez Escanillas. “La base de este proyecto fue que conseguimos la formación para un curso de médicos de familia, de 30 horas de duración, a los que luego tutorizamos durante un año”, explica Escanillas. Una de las particularidades de este aula de formación es que se trabaja con “pacientes en tiempo real”. Es decir, enfermos que ya habían sido vistos por su médico de familia, se sabe que tienen algún problema y se les pide colaboración para que se presten a ser examinados por otros médicos que están aprendiendo el uso de la ecografía.

“Las ecografías que hace un radiólogo son distintas y esto no va a ser la solución a las listas de espera, pero es muy útil. Imagínate la angustia del paciente que está esperando a someterse a una ecografía para saber si lo que tiene es operable o no es operable, y desde su centro de salud se lo ponen en bandeja. En Atención Primaria estaríamos capacitados para decirle qué lesión tiene. A lo mejor la ‘eco’ no da para concretar mucho más, pero a la vista de lo detectado ya podemos solicitar directamente que le hagan un TAC o una resonancia. Sería mucho más rápido porque ya van con un informe previo de detección”, destaca Pérez Escanillas.

Este aula ya ha fomado a tres tandas de médicos y está a punto de comenzar un nuevo curso para formar a otros 20 profesionales más, por lo que en cuestión de meses podría haber cerca de 80 médicos de familia capacitados para el uso de la ecografía, aunque el objetivo es más ambicioso. “No es lo mismo que lo hagamos 30 médicos a que lo hagamos todos. El día que todos los médicos usen el ecógrafo será un hito, pero en epidemiología se considera que para alcanzar un nivel útil es necesario que lo hagan al menos el 50% de la plantilla”, cifra el profesor, que insiste en que tendrá repercusiones directas en la sanidad salmantina: “Lo que es seguro es que adelantaríamos el diagnóstico muchísimo y siempre se opera mejor lo ‘poco’ que lo ‘mucho’”, inciden.