La amiga ‘salmantina’ de Joe Biden

“Cuando Jill Biden se convirtió en primera dama nos llamó y nos dijo que nunca nos iba a faltar una silla en su mesa”

Ese reconocimiento le permitió conocer al por aquel entonces presidente Barack Obama en su Despacho Oval y merendar con el que era vicepresidente Joe Biden y su mujer Jill en su casa, en la Base Aérea Militar de Washington. El hecho de que la actual primera dama de los EEUU fuera también docente les llevó a tener una conexión especial. “Cuando estaba haciendo cola para ver a Obama llegó ella como si fuera una vecina y dice: ‘Chicos menos mal que he conseguido el día libre porque este es mi día favorito del año y no me lo quería perder para nada’. ¡Súper campechana! Y de repente nos dice: ‘Mañana vais a venir a casa’. Así, en mitad de la Casa Blanca. Yo estaba asombrada”, reconoce Maryann.

De aquella merienda con Biden y su mujer recuerda la humildad con la que les trató el matrimonio pese a la elegancia que rodeaba la casa. “Le pedí una foto con él y me dijo de salir al exterior porque iba a quedar más bonita, nos acompañó hasta el autobús a la salida, nos despidió, nos dijo que había sido un gran día... Muy campechano, muy cariñoso, muy cercano”, dice. Dos años después, cuando Maryann trabajaba en la administración de Obama como una especie de embajadora de educación se volvió a ver las caras con ellos. “Y el mismo trato. Son muy agradables, muy familiares. No se creen nadie, te tratan al mismo nivel que al resto”.