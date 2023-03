Keanu Reeves demuestra lo bien que se le da matar en Jonh Wick, disponible en Cines Van Dyck

El argumento vuelve a ser tan escueto que podría resumirse así: el protagonista, un asesino a sueldo, se enfrenta a enemigos (e incluso a viejos amigos) en distintos lugares del mundo; de Nueva York a Berlín. Pero el punto fuerte de John Wick nunca ha sido su trama. Lo que ofrece son peleas cuerpo a cuerpo, acción brutal y en perpetuo crescendo, tiroteos, violencia estilizada, aires de cómic. Su realización -excelsa, clásica, de pocos cortes- se aleja de la moda de los montajes acelerados del cine de este siglo. También marca época Reeves, con su porte estoico; nadie tiene más estilo a la hora de matar gente. Detrás de la cámara, Chad Stahelski, muy dotado para el género: no en vano, antes de dar el salto a la dirección se ganó la vida durante décadas como coreógrafo de artes marciales (responsable, por ejemplo, del 300 de Zack Snyder) y doble de riesgo (o stuntman). Así conoció a Reeves, en el rodaje de The Matrix. El reparto lo completan actorazos de la talla de Laurence Fishbourne, Bill Skarsgard (It) o Donnie Yen (Rogue One).