La Junta estudia la compra de los dos colegios de la antigua Caja Duero

La Junta de Castilla y León se plantea seriamente adquirir los colegios José Herrero y Caja de Ahorros, propiedad de la antigua Caja Duero. La Consejería de Educación ha contratado a la compañía Tinsa para que realice una valoración y tasación de estos dos centros educativos que se encuentran en la capital del Tormes, así como de otro edificio convertido en Escuela de Arte de León, que actualmente son propiedad de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), entidad resultante de la fusión de las obras sociales de las cajas de ahorro Duero y España.

Ambas instalaciones vienen siendo utilizadas por la Junta de Castilla y León como centros públicos de enseñanza desde hace años. El 1 de septiembre de 2021 la administración autonómica firmó con Fundos los últimos contratos de alquiler de ambas infraestructuras. Según recogen las cuentas anuales de 2024 de la entidad propietaria, el contrato de alquiler del José Herrero, situado en la calle de la Docencia junto al parque de Würzburg, finalizaba el pasado 31 de agosto —tras haberse prorrogado ya dos años—. Por su parte, el del centro Caja de Ahorros, en la calle Benavente, llegará a su fin en los próximos meses.

Ante esta situación, la Consejería que dirige Rocío Lucas se plantea si renovar los alquileres de ambas instalaciones, que, dada la tendencia del mercado inmobiliario, se habrían disparado en los últimos cuatro años, o comprarlos definitivamente y olvidarse de seguir pagando mensualmente por ellos. Una decisión que, en ningún caso, afectaría a la actividad lectiva que se desarrolla en ambos. Para ayudarse a tomar esa decisión, Educación, a través de su Dirección General de Centros e Infraestructuras, ha contratado por 7.260 euros (IVA incluido) a Tinsa para que le haga un informe de tasación de los dos edificios de Salamanca y la Escuela de Arte de León. La empresa dispone de un plazo de dos meses para entregar a la Junta el estudio con los precios de mercado de estas instalaciones educativas.

El centro de educación Infantil y Primaria José Herrero se levanta en una parcela de 10.794 metros cuadrados que limita con la avenida de San Agustín. Sus instalaciones, que suman 3.840 metros cuadrados construidos, datan de 1982. Fundos destaca en su última memoria anual que este colegio, que gestiona la Junta, «presta especial atención a la integración del alumnado con discapacidad motórica, y para ello cuenta con una sala de fisioterapia».

Por su parte, las instalaciones del colegio Caja de Ahorros son una década más antiguas. Según el Catastro, se levantaron en 1972 en una parcela que ocupa 8.626 metros cuadrados. El centro cuenta con tres zonas diferenciadas que suman 3.954 metros construidos. Una de ellas la usa la asociación Down Salamanca. Este centro de enseñanza de El Rollo, destaca Fundos, «cuenta con aulas de Educación Especial y profesorado especializado en pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje».

En las cuentas de 2021 de Fundos, año en el que se firmaron los actuales contratos de alquiler, se incluyen estos dos centros entre los inmuebles cedidos mediante contratos o convenios. Y se señala 2010 como la fecha en la que ambos centros se cedieron a la Junta de Castilla y León, acuerdo que conllevó un coste superior a los 777.000 euros en el caso del centro de El Rollo y de más de 757.000 en el de Garrido. En cualquier caso, es el informe de Tinsa el que determine cuál es el precio de mercado de estas dos infraestructuras educativas de la ciudad.