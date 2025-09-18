La Junta compromete más buses para Salamanca-Zamora cuando estén llenos La falta de reserva previa en el BUSCYL deja a los usuarios sin plaza y provoca retrasos | La administración reconoce la saturación en la línea y acuerda aumentar los servicios

Celia Luis Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:56

La Junta de Castilla y León ha confirmado que, cuando no haya plazas suficientes para cubrir la demanda, se reforzará con más autobuses la línea interurbana entre Salamanca y Zamora, una de las conexiones más utilizadas por estudiantes y trabajadores. Así lo han manifestado fuentes de la administración autónomica tras las quejas por la falta de plazas que se ha registrado en esta línea desde que se implantó la gratuidad del transporte con la tarjeta BUSCYL. El Gobierno regional ha acordado con la empresa concesionaria de esta línea que incremente los vehículos cuando haya más pasajeros que plazas disponibles para evitar que haya viajeros que se queden en tierra.

La administración autonómica admite, sin embargo, que no existe por ahora una solución para uno de los principales problemas detectados: la imposibilidad de reservar plaza con antelación, lo que ya está provocando que muchos usuarios no tengan plaza y no puedan llegar a tiempo a sus destinos.

La conexión entre ambas ciudades arrancó el pasado lunes como servicio gratuito y ha evidenciado rápidamente un desbordamiento de la demanda. La cercanía entre Salamanca y Zamora, la actividad laboral conjunta y la existencia del campus universitario hacen que sea un recorrido con fuerte presión de viajeros. Por ese motivo, la Junta ha pactado con la empresa concesionaria un refuerzo inmediato de los servicios, con el objetivo de evitar situaciones de saturación a bordo.

«Un caos absoluto»

Las deficiencias detectadas han desatado las quejas de los usuarios, canalizadas a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca (Fevesa). En un comunicado, la agrupación habla de «un caos absoluto» desde la implantación de BUSCYL. «La medida que debía ser un avance para fomentar el transporte público se ha convertido en un problema diario. Los usuarios ya no pueden reservar plaza con antelación, no es posible comprar billetes con QR en la web, muchas taquillas están cerradas y los viajeros se ven obligados a esperar durante horas sin garantía de poder subir al autobús».

Desde Fevesa denuncian haber puesto en marcha el sistema «de forma precipitada, sin previsión ni medios suficientes», con «graves perjuicios para millas de vecinos y vecinos». Reclaman refuerzos inmediatos, garantías de plaza y una información clara y accesible: «La falta de planificación está recayendo sobre los ciudadanos, que son quienes pagan las consecuencias de un servicio mal gestionado y que, además, debe ser gratuito», según la federación que añade que el «mal funcionamiento está generando un clima de indignación».

«Muchos trabajadores, estudiantes y personas mayores dependen a diario del transporte interurbano y público, que es un derecho básico. Exigimos que se gestione con responsabilidad, eficacia y pensando siempre en el bienestar de la ciudadanía», concluyen desde las asociaciones de vecinos.