La Junta activa la Campaña de Vialidad Invernal 2025-26 Salamanca refuerza su operativo con 33 trabajadores y 12 máquinas. Los sensores meteorológicos y ES-Alert mejoran la anticipación

La Junta de Castilla y León ha presentado este jueves la Campaña de Vialidad Invernal 2025-2026, un operativo destinado a reforzar la seguridad ciudadana y reducir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos. El delegado territorial, Eloy Ruiz, explicó en el Parque de Maquinaria de Salamanca que el dispositivo estará activo hasta el 30 de abril y se apoyará en tres pilares: anticipación y prevención, información y coordinación.

Ruiz, acompañado por Raúl San Segundo, jefe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, destacó que el operativo autonómico cuenta con 479 profesionales, 148 máquinas y unas 15.000 toneladas de sal y fundentes almacenadas. En la provincia de Salamanca trabajan 33 profesionales, con 6 máquinas quitanieves y 6 extendederas de sal, además de cerca de 500 toneladas de sal distribuidas en los silos.

«El año pasado, que no fue un invierno especialmente malo, se consumieron 104 toneladas», recordó Ruiz, insistiendo en que la preparación anticipada permite actuar con rapidez ante nevadas, placas de hielo o episodios de lluvias intensas.

Una de las principales novedades de este año es la instalación de dos paneles informativos inteligentes en enclaves estratégicos: el Puerto de La Hoya y la Peña de Francia. Estos dispositivos ofrecerán información en tiempo real sobre el estado de la vía, la necesidad de cadenas o la presencia de hielo, facilitando la toma de decisiones de los conductores antes de iniciar el ascenso.

El delegado recordó que estos puntos suelen registrar los episodios de nieve más relevantes en la provincia, junto al Alto de Vecinos o La Covatilla, aunque matizó que «en Salamanca no suelen generar grandes complicaciones».

La Junta ha reforzado su red de 122 sensores meteorológicos distribuidos por toda la comunidad, que monitorizan temperatura, humedad, viento y riesgo de heladas. Esta información «permite actuar de manera anticipada y situar los medios en el momento y lugar adecuados». Ruiz hizo un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad durante los próximos meses.