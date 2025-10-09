Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Julián Herrero, fundador y presidente de Meins durante su intervención. M.P.

Julián Herrero: «Con este proyecto nos hemos adelantado entre cinco y diez años a lo que harían los demás»

El presidente y fundador de Meins ha reunido este jueves a clientes, proveedores, socios, partners y representantes de instituciones para dar a conocer una solución que revolucionará la ingeniería eléctrica actual. «En esto estamos solos, necesitamos de todos vosotros para seguir mejorando»

María Regadera

María Regadera

Coreses (Zamora)

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:48

El presidente y fundador de MEINS, Julián Herrero, protagonizó este jueves un discurso apasionado durante la inauguración oficial del nuevo showroom de la compañía en Coreses (Zamora), donde se presentó la solución CSET-50-132, una Subestación Compacta de alta tensión (AT/MT) de hasta 145 kV. En su intervención, Herrero destacó la trayectoria de la empresa, su liderazgo en el sector eléctrico europeo y la necesidad de «cambiar el paradigma» en la formación de ingenieros para afrontar los desafíos de la digitalización y la inteligencia artificial.

«Somos número uno en Europa en centros de transformación. Hemos logrado diferenciarnos porque no hacemos productos iguales a los demás, sino soluciones ad hoc para cada cliente», señaló el empresario, que fundó MEINS hace tres décadas. «Con la subestación de 382 kV nos hemos adelantado entre cinco y diez años a lo que harían los demás», añadió.

Durante su intervención en el marco de la primer PowerXperience de Meins, Herrero subrayó el esfuerzo conjunto del equipo técnico y financiero de la compañía —con especial reconocimiento a la directora financiera y al equipo de ingeniería— y agradeció la presencia de representantes institucionales, entre ellos el director general de Industria de Castilla y León, Mariano Muñoz; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el delegado de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz o el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díaz, entre otros.

El empresario insistió en la importancia de la colaboración con proveedores, clientes y socios estratégicos para mantener el liderazgo en innovación. «En este campo estamos solos, y requerimos de un lobby conjunto que nos permita seguir avanzando. Antes teníamos competencia, en esto no la tenemos y necesitamos que nos digáis las cosas que podemos mejorar, dónde queremos ir o cómo podemos hacerlo... pero nos tenéis que ayudar», manifestó.

Herrero también aprovechó su intervención para lanzar una reflexión sobre el futuro del talento técnico y la educación universitaria. Criticó la falta de formación práctica en las carreras de ingeniería y abogó por un modelo más aplicado, similar al de las ciencias de la salud: «Los ingenieros tardan entre dos y cuatro años en ser ingenieros de verdad. El sistema debería combinar aula y práctica desde el primer curso, igual que en sanidad. No podemos permitirnos que las nuevas generaciones solo aspiren a una oposición», advirtió.

Por último, alertó sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo técnico y administrativo, señalando que «gran parte de las tareas actuales serán sustituidas por sistemas automatizados», lo que exige, según dijo, «una adaptación urgente del sistema educativo y de las familias para no quedar atrás».

El evento PowerXperience ha marcado un antes y un después en el futuro de MEINS y ha supuesto una gran oportunidad para presentar su tecnología más avanzada y reunir a representantes del sector industrial, institucional y empresarial, consolidando a la compañía como referente en soluciones energéticas personalizadas y sostenibles.

