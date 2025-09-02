Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Representantes de hosteleros y concejales en la presentación. OBES

Este jueves arranca la Feria de Día con precios sin cambios y actuaciones musicales en vivo

Continúa el límite de cuatro pinchos por caseta, incluyendo el Pincho de Feria

Alejandro Sardón

Salamanca

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15

El montaje de las 28 casetas ya está a punto para que la Feria de Día dé el pistoletazo de salida este jueves a a las 13:30 horas en la Plaza del Mercado. Un evento que reunirá a miles de salmantinos y visitantes por las calles de la ciudad en los próximos días, tal y como lo anunciaba ayer Jorge Moro, presidente la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, durante su presentación.

Los establecimientos hosteleros tendrán sus puestos ubicados de la siguiente manera: 12 casetas en la Plaza de los Bandos, 6 en La Alamedilla, 4 en el Mercado y 3 en la Rúa y Rector Lucena. Además, participarán en el concurso para ser el galardonado con el premio al mejor Pincho de Feria —se incluye entre los cuatro pinchos que cada negocio puede ofrecer—, que será elegido por votación popular. Todos los clientes podrán acceder desde mañana, a través de un código QR, a la página web donde se selecciona a la caseta con la mejor tapa.

El precio de la consumición —bebida y pincho— se mantiene un año más en 3,50 euros y, como novedad, habrá actuaciones: música en vivo entre los días 4 y 7 a partir de las 20:00 horas en La Alamedilla, y charanga en el Mercado el sábado 6 y el domingo 14, y en los Bandos los días 9, 10 y 13. Además, el miércoles 10 se celebrará el Día de Insolamis en la Alamedilla, que contará con actividades de la asociación.

Desde la Asociación de Empresarios Hosteleros aseguran que se mantendrá un control exhaustivo de calidad y seguridad alimentaria. Por su parte, el Ayuntamiento pone hincapié en el cumplimiento de las normas relacionadas con el ruido y los horarios desde la concejalía de Protección Ciudadana, motivo por el cual se contará con 72 turnos del servicio de la Policía Local hasta el día 15.

Se permitirá música de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 0:00 —el cierre será a las 0:30 o 1:00— para respetar el descanso de los vecinos. Desde la concejalía de Igualdad de Oportunidades se repartirán pulseras con el lema 'Con miedo no hay fiesta', como reflejo de la lucha contra cualquier actitud machista.

