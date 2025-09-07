Se jubila un histórico de la hostelería salmantina: «Más que clientes tengo amigos» Estos días, la hostelería salmantina despide a otra figura histórica de la ciudad. Con cincuenta años a sus espaldas, José Barbero Rogado, ha cerrado por última vez su negocio 'La Quinta'

'Mole' sonríe detrás de la barra de 'La Quinta' junto a los libros que le han regalado por su jubilación.

Estos días, la ciudad despide a una de las figuras que han dado personalidad a la hostelería salmantina durante muchos años: José Barbero Rogado, conocido por todos como 'Mole'.

Esta semana ha bajado por última vez la 'trapa' de 'La Quinta', uno de los chiringuitos situados a la orilla del río, en La Aldehuela. Han sido 18 años al frente de esta caseta y más de medio siglo dedicado al oficio. En total, como él dice con precisión, han sido «50 años, cinco meses y cuatro días», un cálculo que recuerda inevitablemente a aquella canción de Joaquín Sabina que habla de '19 días y 500 noches'. Si el famoso cantautor contaba noches y días, 'Mole' suma años de barra y risas compartidas.

Con apenas 14 años comenzó en Vitoria, aunque es natural de Arabayona, ya que sus padres emigraron al País Vasco. En 1978, comenzó a trabajar en El Pato Rojo. 'Mole' ha recorrido medio siglo de barras, mesas y clientes, muchos de ellos convertidos en amigos. «He tenido locales de todo tipo: 'La Reina', 'El Apeadero', 'El Molécula' —de ahí mi apodo—, y al final acabé aquí en 'La Quinta', porque un amigo me animó a cogerla», recuerda.

También reconoce que la hostelería ha cambiado mucho a lo largo de estos años: «El problema de hoy es el personal; falta gente cualificada y con implicación. Antes se trabajaba de otro modo, ahora cuesta encontrar compromiso».

Pero, más allá de las dificultades, 'Mole' se queda con lo humano: «Aquí, ya más que clientes tengo amigos. El otro día me hicieron una despedida muy bonita, con regalos y muchos abrazos. Eso me lo llevo para siempre».

Lo que más me ha gustado de estos últimos años en 'La Quinta' ha sido su ubicación: «La peculiaridad es que mira hacia el río. Cuando reservan, todos quieren las mesas pegadas al agua».

A punto de cumplir 65 años, 'Mole' afronta esta nueva etapa con serenidad y sin faltar de nostalgia: «No me da pena, ya estoy mayor. Ahora quiero dedicar tiempo a leer, a disfrutar tranquilo, y claro que me seguiré tomando alguna cerveza con los amigos».

De este modo, Salamanca se despide de otro 'histórico' de la hostelería, porque detrás de cada caña servida, de cada barra atendida y de cada noche, 'Mole' ha escrito medio siglo de la vida salmantina, en concreto 50 años, cinco meses y cuatro días.