Juan Picornell, el niño de 3 años que asombró a los doctores de la Universidad

Alcanzó la fama con apenas tres años y medio superando un exigente examen de conocimientos enciclopédicos en la Universidad de Salamanca. Cuenta en su apunte biográfico el poeta José Iglesias de la Casa que acudieron a presenciar el espectáculo cerca de tres mil personas, de los que solo una sexta parte pudo ser testigo directo en la sala. Pero el niño prodigio terminó en la historia como un mero instrumento de su padre, el pedagogo y después revolucionario Juan Bautista Mariano Picornell y Gomila, en una época en que las instituciones académicas presumían de ‘niños prodigio’. El asombroso ejemplo de temprano aprendizaje quedó frustrado por una ruptura familiar y una muerte temprana, con tan sólo 37 años, en México, ya olvidado por casi todos en su tierra.

Juan Antonio Picornell y Obispo nació el 9 de septiembre de 1781 y fue bautizado en la catedral el 6 de octubre. Pese a figurar en su partida de nacimiento como hijo legítimo de Juan Picornell y Gomila y de Feliciana Obispo, el mismo documento apunta discretamente su condición de niño expósito, según ha desvelado la investigadora Noelia López Souto, profesora sustituta de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, autora de la reciente obra “Prodigios infantiles de la Ilustración española” (2022) y estudiosa de las figuras de los Picornell.

Tal origen no se menciona, sin embargo , en las únicas notas biográficas existentes sobre los primeros años del joven Picornell, de las que es autor el poeta neoclásico y sacerdote salmantino José Iglesias de la Casa. En el epílogo del poema laudatorio “La Niñez Laureada” que dedicó al joven genio, Iglesias cuenta que “desde sus primeros meses comenzó a dar señales nada dudosas de su natural perspicacia. Sus padres observaron que aún no articulaba acento alguno y prestaba una atención notable a cuanto hablaban; y cuando ya usó el órgano de la voz, le oyeron dar algunas respuestas que no se las esperaban”.

Ante la deslumbrante presentación en sociedad de su pequeña lumbrera, el pedagogo defendía su proyecto personal criticando a “quienes dejan pasar el tiempo más oportuno para comenzar la obra de su educación”, y abogaba por aprovechar “la flexibilidad de la memoria” de los niños sometiéndoles a una “aplicación metódica de sus facultades para procurarles los primeros elementos de las ciencias”. Así, justificaba el método emprendido con su hijo “cuando apenas sabía proferir los simples sonidos del idioma haciendo que mamase con la leche, los principales conocimientos de la Religión, de la Moral , de la Historia Sagrada y de la Geografía”.

“Juan Bautista Picornell pretendía acceder a la Corte y sostenía unas teorías pedagógicas orientadas por una peculiar interpretación delpensamiento de Rousseau que se enfrentaba a la tradición jesuitíca”, señala la profesora López Souto. “Y para probar que estaba en lo cierto necesitaba experimentar, en una época en la que no estaba claro el límite entre cuidar a un hijo y explotarlo”. Para ello, el pedagogo habría privado a su único vástago de los mimos infantiles sometiéndole a cambio, sostiene la autora, a una rígida disciplina para fortalecer su resistencia física y mental. “El niño –afirma– fue un instrumento más al servicio de sus planes”.

Completada su formación express, Picornell solicitó someter a su hijo a una prueba de conocimientos. Los exámenes de precocidad intelectual ya se desarrollaban en Europa desde el siglo XVII y en España habían tenido ejemplos recientes en Cádiz, Valladolid, Barcelona, Zaragoza o ese mismo año en Alcalá de Henares. El pedagogo era por entonces profesor de Filosofía en Salamanca, donde había sido nombrado alcalde de la Santa Hermandad, y desde 1784 era miembro de la Real Sociedad Económica de Madrid .El evento fue aprovechado por Juan Picornell padre para reunir el amplio y preciso temario del examen e informar de la cita al secretario de Estado José Moñino, conde de Floridablanca , justificando en un escrito de presentación su programa pedagógico personal, que obviamente pretendía promocionar –al tiempo que promocionarse –en la Corte de Madrid.