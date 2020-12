Juan José Hidalgo: “Air Europa no recibe ningún rescate sino un préstamo muy duro y avalado por Globalia”

Juan José Hidalgo Acera (Villanueva del Conde, 1941) vuelve a pilotar la nave de Air Europa tras las turbulencias provocadas por el coronavirus, que frustraron un primer intento de compra de su compañía aérea por parte de Iberia, para tratar de cerrar esa operación y dirigir el futuro de la aerolínea, adaptándose a los nuevos tiempos postCOVID. Desde Santo Domingo hace un parón en estos días festivos para hablar de trabajo.

–¿Cómo vive la situación creada por la pandemia en esta Navidad tan diferente?

–Pues a medio camino entre el descanso y el trabajo. Estoy en Santo Domingo, un lugar con una mínima incidencia por el coronavirus, jugando al golf y pendiente de todo lo que ocurre.

–¿Es el turismo el sector más afectado por esta crisis provocada por el COVID?

–Sin duda. Es cierto que todos los sectores se han visto afectados de una u otra forma, pero el nuestro, sin ninguna duda, ha sido el más afectado. Después de todo el tiempo que ha pasado, en el que hemos estado completamente parados, la actividad ahora solo está a un 25%. Vamos caminando, pero muy lentamente. Salvo a países como Santo Domingo, con el que hay libre circulación y volamos tres días a la semana, en la mayoría de destinos apenas hay un par de vuelos a la semana. Con Inglaterra teníamos vuelos, pero también se han cancelado. Los hoteles y las agencias están arrancando muy lentamente, no todas las agencias están abiertas, y la actividad apenas llega al 20%. La gente está en sus casas con miedo y las noticias no animan a salir. A ver si la vacuna supone una inyección para nuestro sector.

–Al principio de la pandemia alertó de que no habría una recuperación clara hasta 2023. ¿Mantiene esa fecha?

–Dije que tardaríamos tres años en recuperarnos. Este próximo año empezaremos a caminar. Creo que en julio y agosto estaremos en un 50%-60% de nuestra actividad, pero mantengo que tardaremos tres años en volver a estar cómo estábamos. Lo peor es que muchas empresas han quebrado y no volverán a existir.

–El pasado martes se produjo la primera reunión del nuevo Consejo de Administración de Air Europa tras la entrada en el mismo de dos miembros nombrados por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). ¿Cómo encara el futuro más inmediato con este importante cambio?

–Efectivamente. El Gobierno ha colocado a José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI, que es salmantino, y a Juan Manuel Bujía, con experiencia en fusiones de aerolíneas. Por parte de Globalia están Miguel Ángel Sánchez Jiménez y Ramiro Campos Gallego, mientras que yo seré el presidente y regreso a la primera línea. Vamos a trabajar muy duro y muy fuerte para encarar el futuro de la mejor forma y hacer frente a los problemas que nos encontremos.

–¿Esos compañeros de viaje llegan al Consejo de Administración como consecuencia del préstamo de 475 millones que le ha concedido la SEPI para afrontar el futuro con garantías?

–Eso es. Pero quiero dejar muy claro que no se trata de un rescate, como se ha hablado en muchos ámbitos. Se trata de un préstamo como los que financian los bancos, pero dada la situación actual, es la SEPI la que lo lleva a cabo. Ese préstamo cuenta con dos créditos, uno muy duro, el participativo, con el 2,5% de interés, a siete años, con el aval de Globalia. La SEPI no arriesga un euro, sino Globalia. El segundo crédito va con un porcentaje de intereses más o menos normal, de mercado, pero con las mismas condiciones, a siete años. No se trata de rescate alguno porque si no devolvemos el crédito ejecutarían las propiedades del Grupo Globalia. Hemos podido conseguir ese préstamo gracias a que no teníamos deudas. Insisto, Air Europa no ha recibido un rescate, sino un crédito muy duro, avalado por Globalia porque nuestras cuentas están saneadas.

–Entonces, con esta situación, ¿cómo queda el nuevo proceso de venta de Air Europa a Iberia?

–En primer lugar, la operación tiene que recibir el visto bueno de Bruselas. Además, Iberia se tendrá que subrogar a ese crédito firmado con la SEPI, así como a otro que recibimos del ICO. Pero esa negociación ya le corresponde a Iberia.

–¿Cuándo podrá ejecutarse la venta?

–Creo que habrá que esperar seis meses para que todo se solucione definitivamente.

–¿Se imaginaba que tendría que volver a presidir la compañía después de haberse echado a un lado solo unos años?

–Ahora hay que trabajar fuerte con los convenios con los aviones, negociarse y actualizarse a la situación en la que nos encontramos. Hay que negociar fuerte con la reestructuración de aviones y eso lo manejo bien.

–¿Cree que el sector turístico está encontrando el suficiente apoyo desde el Gobierno?

–No, creo que el sector turístico es el más dañado y no es tratado como tal. Casi no hay actividad y el Gobierno tendría que buscar soluciones porque es un sector estratégico para nuestro país.