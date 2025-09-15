Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del concierto del cantaor jerezano.
Imagen del concierto del cantaor jerezano. FOTO: OBES / VÍDEO: ROCÍO GONZÁLEZ

José Mercé transforma la Plaza Mayor en un tablao flamenco y pone el broche de oro a los conciertos

El cantaor jerezano versionó el cancionero de Manuel Alejandro al ritmo de las palmas

C. L. S.

Salamanca

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:52

José Mercé fue el encargado de poner en la noche de este lunes el broche de oro a los conciertos de las Ferias y Fiestas y cerrar el telón del escenario de la Plaza Mayor. A partir de las diez de la noche, el cantaor jerezano convirtió el ágora en un tablao flamenco y emocionó a un público entregado con su inconfundible voz. A lo largo de la velada, Mercé fusionó al ritmo de las palmas el arte flamenco con las baladas atemporales de Manuel Alejandro. Canciones icónicas como «En Carne Viva», «Yo Soy Aquel» y «Se nos rompió el amor» adquirieron una nueva vida con la voz desgarrada del cantante. Asimismo, puso los pelos de punta mientras repasó los mejores éxitos de su carrera.

Con más de cinco décadas de carrera y diecinueve álbumes publicados, el maestro demostró a todos los salmantinos su habilidad para mezclar tradición con modernidad transformando algunos de los temas más emblemáticos del compositor gaditano y llevando cada pieza a distintos palos del flamenco.

Estuvo acompañado por su cuadro habitual, formado por dos guitarras flamencas, tres palmeros y percusión, a los que se sumaron un piano acústico y un contrabajo, elementos que acercaron el flamenco a nuevas audiencias las cuales llenaron la plaza y corearon al unísono un repertorio conocido.

«Es un honor estar en Salamanca y cantar aqui a ese poeta del amor como es Manuel Alejandro en esta Plaza Mayor», señaló el andaluz antes de entonar el 'Yo soy aquel'.

