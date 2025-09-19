Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

José Manuel Santos, nuevo presidente de los brasilianistas europeos

La elección tuvo lugar durante Asamblea General de la Asociación, reunida el pasado 18 de septiembre, en la Sala de Unamuno del Edificio Histórico

La Gaceta

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:28

En el transcurso de la Asamblea de la Asociación de Brasilianistas en Europa (ABRE), el profesor José Manuel Santos, director del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, fue elegido presidente de la Asociación por unanimidad. El mandato durará dos años, entre 2025 y 2027 y servirá de enlace entre los congresos de Salamanca y Varsovia. La capital de Polonia será la nueva sede del Congreso en el año 2027.

La ABRE es la principal Asociación de Brasilianistas en Europa y una de las más importantes del mundo. Fue creada en 2017 por un conjunto de especialistas en Brasil de universidades europeas.

Hoy cuenta con más de 300 socios y es considerada una de las más importantes instituciones de fomento del brasilianismo en el mundo.

La presidencia de la Asociación supone un importante refuerzo para el Centro de Estudios Brasileños y refuerza su papel como interlocutor fundamental, en Europa, en las redes de estudiosos de Brasil.

