Janine Johnson: «En el escenario se revela todo. Tus fuerzas, tus dudas y tus miedos» La cantante inglesa de orígenes jamaicanas cierra la programación de 'Plazas y Patios'

María Andrea Sandia Sábado, 23 de agosto 2025, 14:27 Comenta Compartir

Un espectáculo lleno de energía, vulnerabilidad y fluidez. Eso es lo que le espera al público salmantino este sábado a las 22:30 horas en los jardines de Santo Domingo con la actuación de Janine Johnson. La cantante inglesa llenará el recinto de soul con su nuevo espectáculo 'Confessions of a soul diva'. Un proyecto que describe como su «show más íntimo».

Esta noche cerrará la programación de 'Plazas y Patios', ¿Con qué se va a encontrar el público?

—Con mi oferta musical más íntima. Somos Alejandro di Costanzo, un pianista con el que llevo muchos años trabajando y con el que conecto muy bien, solos sobre el escenario. Interpretaremos una selección muy especial. Son canciones que he elegido porque me gustan mucho y que estarán intercaladas con charlas sobre mi vida. Es mi historia personal puesta en el escenario a través de la música, la palabra y el arte. Un proyecto muy emocionante.

El título 'Confesiones de una diva de soul', ¿hace referencia esa historia personal?

—Así es, es lo más íntimo que he hecho hasta la fecha. Habla de mí y de mi perspectiva de la vida. Lo llamé confesiones porque para mí subir al escenario es un momento súper vulnerable. Como cantante cuando te pones delante del público no tienes donde esconderte. Estas ahí con tus miedos e ilusiones, con lo que quieres compartir y lo que, quizás, preferirías mantener oculto. Se revelan tus fuerzas y tus dudas, todo...

¿Cómo se prepara para subir al escenario?

—Con muchas ganas e ilusión. Salamanca es una ciudad en la que nunca he actuado y lo estoy deseando. Viví durante doce años en Valencia y fue una experiencia que me marcó. Las veces que he tenido la oportunidad de actuar en España han sido hermosas. Como dicen ustedes yo «flipo» con todo el cariño que he recibido del público español. Si pudiera vendría mucho más de lo que lo hago.

Ya ha adelantado que se trata de un show muy íntimo, fluido y vulnerable, ¿Qué papel tiene la improvisación en este espectáculo?

—En todos mis proyectos me gusta dejar un pequeño espacio para que las cosas surjan solas. Creo que es parte de la magia de subirse al escenario. Cada canción tiene su estructura, pero hay huecos libres para dejarnos llevar. El pianistas es un gran improvisador. Así que hemos dejado ese espacio para que él se sienta libre y pueda brillar. En algunos momentos, seguramente, yo también me sentiré inspirada e improvisaré un poco. Además, me encanta los momentos en los que el público puede participar. Bien sean con las palmas o coreando. Esas son cosas que no se pueden planificar, sino que hay que dejarlas fluir.

¿Algún mensaje que le quiera enviar al público salmantino?

—Que vengan con el corazón abierto y muchas ganas de disfrutar. Será un espectáculo muy bonito. Un momento para recibir y compartir. Yo siempre lo digo: cada concierto es una labor de amor que construimos entre todos. Nosotros nos subimos al escenario con todos nuestros miedos y vulnerabilidades, dispuestos a exponernos frente al público y ellos convierten ese espacio en algo todavía más hermoso. Con nuestra música y su presencia se crea un momento de conexión mágico. Una especie de sinergia. Ese momento tan íntimo y especial es el regalo más hermoso que podemos recibir como artistas, lo que hace que amemos con locura subir al escenario.

Temas

Salamanca