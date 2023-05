Iván Ferreiro: “Me veo como un eterno pretendiente en el mundo de la música, cada día aprendo”

El artista gallego comenzó su andadura en el mundo de la música liderando al grupo Los Piratas, uno de los grupos de rock más representativos de la década de los 90. En el año 2005, Ferreiro inició su carrera en solitario dejando grandes éxitos durante los últimos años y colaborando con otros artistas españoles como Leiva o Antonio Orozco. Llega al CAEM de Salamanca mañana 6 de mayo con su gira ‘Trinchera pop’, título de su sexto álbum en solitario, un trabajo que contiene numerosas referencias literarias y cinematográficas. .

¿Cómo fueron sus inicios en la música? ¿Qué recuerdo tiene?

—Recuerdo mis inicios en la música como un joven al que le apetece ser músico. Era un proyecto de músico, un chaval al que le gustaba la música que quería participar en ese proyecto y en se mundo. Recuerdo eso mezclado con mis días en el colegio, con mis amigos. Imagino que los verdaderos inicios no dejan de ser la juventud de cualquiera, de cualquiera que escribe canciones, que aprende acordes, que se le escapa como tocar algunas canciones... Yo soy de esos que quería dedicarse a la música pero que se enteró de que era música más tarde que el resto. Yo siempre me veía como alguien que quería serlo y que trabajaba para serlo y le tienes tanto respeto a la música, que siempre te ves como un eterno pretendiente.

¿Cambiaría algo de esos inicios?

—Supongo que, ateniéndome a las películas y novelas de ciencia ficción, no cambiaría nada porque me imagino que no estaría donde he llegado ahora.

Usted sufrió, si no me equivoco, depresión. ¿Cómo llegó a ese momento? ¿En qué le ha ayudado la música a superar esto?

—Esto fue hace muchos años, y realmente yo creo que no llegué a enterarme de que tenía depresión. Creo que, como muchas otras personas, tenía mi vida, con cosas que eran difíciles y seguía hacia adelante. Ya fue cuando me dio un ataque de pánico, fui al médico, y fue él mismo el que me informó de que tenía depresión. Cuando hablo de esos temas siempre digo que es importante ir al médico. No tenía una depresión de esas en las que te quedas en casa encerrado, fue más una sensación de que la vida me superaba. En todo momento cuando me pasó, sentía que la vida era así. Fue muy liberador poder ponerle un nombre a lo que me pasaba. La música me ha ayudado siempre. La música, las películas, los libros, todo nos ayuda a seguir con las cosas que nos duelen. La música siempre será un salvavidas.

¿Cómo se define Iván Ferreiro en la música?

—Me cuesta definirme a mí mismo. Desde mi punto de vista, soy una persona que se dedica a hacer canciones y que disfruta haciéndolo. No quiero pensar más allá de eso.

Después de tantos años en la música, ¿qué es lo que le motiva a la hora de componer?

—Haciendo música paso mis horas, mis días. Es algo que me ayuda a pensar, a desahogarme. En mi estudio me pongo a tocar y a bailar un poquito, a descubrir nuevos acordes y a descubrir cosas de mí. Para mí ha sido mi pasatiempo, entonces muchas veces no distingo entre mi ocio y mi trabajo.

En su nuevo disco, ‘Trinchera pop’, se puede ver cómo sigue haciendo las cosas como se hacían antes. Digamos que se toma su tiempo para hacer música. ¿Cómo ve el ritmo al que se saca música ahora?

—La verdad es que cada uno tiene que hacer las cosas como le salen. Yo ya llevo muchos años y ya no tengo esa prisa. Mi carrera ya está construida en muchos aspectos. A mí me gusta ir con calma, pero no me parece mal que otros lo hagan con prisa. Durante muchos años yo también lo hice con prisas, con ese nervio de querer terminar un disco y tener ganas de empezar el siguiente. Ahora, tengo otra edad. También cuando hacía los discos con más hostilidad y más rapidez, me sentía satisfecho.

¿Cómo es el proceso creativo de Iván Ferreiro? ¿Qué es lo primero que hace a la hora de componer una canción?

—Es algo que ha ido cambiando a lo largo de los años. Hacer música es estar siempre aprendiendo, porque en la música no creo que llegues nunca a saberlo todo. Lo bonito de eso es que tu proceso va cambiando contigo, a la vez que tú cambias. Yo lo que hago es meterme en mi estudio, hacer ritmos, hacer acordes, ver películas, escuchar otros discos. Hablo mucho con mi hermano Amaro, que también es músico, para ver si encontramos acordes nuevos. Tenemos un ritmo bastante cómodo y satisfactorio a la hora de trabajar. Creo que es un proceso que no se hace nunca de una forma concreta, sino que cada vez es diferente. Lo mejor de la música, desde mi punto de vista, es que cuanto más sabes, es que te das cuenta de que menos sabes. Es algo inalcanzable, siempre queda mucho por aprender.

Al analizar su figura artística, dos de sus rasgos inconfundibles son su voz y su gestualidad escénica. ¿Cómo vive sus actuaciones desde el escenario?

—Yo salgo al escenario y trato de hacer mi actuación de la mejor manera posible. No pienso mucho cuando canto, solo quiero que la canción suene emocionante para estar en armonía conmigo mismo en el escenario. Mi gestualidad supongo que tiene que ver con mi disfrute y con mi forma de interpretar.

Titula a este nuevo disco con la palabra ‘Trinchera’ en medio de un mundo de guerra. ¿Hay algún mensaje ahí?

—La verdad es que no. Tenía ya el título antes de que hubiera una guerra entre Rusia y Ucrania. Mi trinchera se refiere una trinchera metafórica. Yo cuando empleaba la palabra trinchera creo que, más que referirme a una de verdad, pensaba más en el compromiso en mi trabajo. La trinchera de cada uno es el compromiso, los valores y la manera en la que va apuntalando lo que siente y lo que tiene.

¿Qué tiene ‘Trinchera pop’, su sexto álbum en solitario, que no tengan sus discos anteriores?

—Espero que un poco más de experiencia, ser un poco mejor en algunos aspectos. En realidad me resulta muy difícil valorar mis propios discos. Yo trato cada año de hacer las cosas mejor, eso no significa que tenga que tener más éxito. Simplemente tiene que ver con la mejora en el oficio, hacer mejor nuestro trabajo. He tratado de enfocar las cosas desde otro lugar, de utilizar otras melodías, otros textos. Los discos sirven para irte construyéndote a ti mismo y lo que piensas y lo que sientes. No tienes por qué tener el mismo discurso que hace 25 años y tener visiones distintas

¿Tiene ganas de actuar en Salamanca? ¿Qué expectativas tiene del público charro?

—Salamanca siempre me ha recibido maravillosamente bien. Es la ciudad en la que estudió mi hermano Amaro, entonces le tengo cierto cariño a la ciudad porque recuerdo venir a visitarlo en alguna ocasión. Siempre tiene algo de personal lo de volver a visitar los lugares en los que hemos sido felices. Del público espero que tengan tantas ganas de disfrutar del concierto como las tengo yo.

Después de la última polémica que ha habido por el ‘tweet’ que publicó referente a Rafa Nadal, ¿realmente piensa que no es un ejemplo a seguir?

—No pienso eso. Ya expliqué todo en otra entrevista y lo demás, son interpretaciones de la gente. No quiero meterme en más pantanos porque todo se puede malinterpretar. En ningún caso me he querido meter nunca con Rafa Nadal.