Itaca, Carlos Jiménez Band y Katie James sorprenden en el FÀCYL

Sábado, 21 de junio 2025

El Festival de las Artes de Castilla y León continúa dando de que hablar con impresionantes conciertos, impactantes 'mappings', divertidas actuaciones y mucho más.

Tal como en los días anteriores, los conciertos y las obras de teatro al aire libre fueron unas de las actividades favoritas de los salmantinas que aprovecharon la jornada del sábado para empaparse de cultura.

Carlos Jiménez Band, Itaca, Katie James y dj Carloh fueron los encargados de poner el ritmo al FÀCYL ayer con sus vibrantes actuaciones.

El grupo Carlos Jiménez Band presentó en el Escenario Liceo una propuesta sonora cuidada, potente y de gran riqueza estilística. Por su parte, Katie James sorprendió al público en el Patio Chico con el nutrido repertorio de su nueva producción musical «Venga, le cuento…», una obra en la que la cantautora mezcla los sonidos de su país de adopción, Colombia. La banda Itaca hizo vibrar la Plaza Mayor con «Entre algoritmos y latidos», un nuevo disco en el que el grupo mantiene su esencia rockera, pero en el que la electrónica pasa a tener un papel más relevante dando como resultado canciones bailables y energéticas. Por último, la actuación de dj Carloh cerró la noche. En ella los salmantinos pudieron pasar un buen rato bailando en un espacio tan icónico como el patio de la Casa de las Conchas.

Las instalaciones 'Selfie Planet', 'La estación' y los espectáculos 'Impro Impar Show' y 'Bath Flop' volvieron a llenar de risas y sorpresas las calles de la ciudad. Mientras que, las obras 'Acomodado Clown' y 'Cazador de imágenes' fueron como un respiro de aire fresco para el teatro Liceo en una calurosa jornada.

Las exposiciones 'Poderes extraños', en la Sala Fonseca, y 'Ultramar', en Espacio Nuca, congregaron a un gran número de visitantes. Mientras que, los espectáculos de luces y animación 'Piedra y Luz', 'Pinturas Efímeras', 'Línea Lúcida' y el 'Gamemapping' levantaron suspiros de sorpresa y admiración entre visitante y locales.

La poesía y el performance también tuvieron su lugar con el recital 'Grantecan: al límite del Universo', la interpretación 'Just Think', de Mónica Egido & Sociograph, y 'Exploding plastic inevitable (vol.2)', un show e mezcla cine expandido, psicodelia con la música de Andy Warhol y The Velvet Underground.

