Isabel Blanco: «La tecnología no puede suplir el alma de las personas, pero simplifica mucho el día a día» La vicepresidenta de la Junta detalla cómo Castilla y León está aplicando la innovación en el campo de la Dependencia y servicios sociales

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, defendió este viernes en el Foro GACETA 'Retos tecnológicos para el cuidado de las personas' que Castilla y León «es referente a nivel nacional» en servicios sociales avalada por los indicadores. Recordó que la comunidad «no tiene lista de espera» en dependencia y que es la que «resuelve en 113 días», lo que la sitúa como «la más rápida de España».

Blanco, que participó junto a Juan Recio -gerente de Asprodes- y Rubén Rodríguez -gerente de Serveo Castilla y León- subrayó que el sector es también un motor laboral ligado al territorio. «Somos la comunidad que más empleo genera vinculado a los servicios sociales y es un empleo que fija población porque permite a las personas que atendemos vivir donde quieren vivir», afirmó. Según dijo, se trata de «60-70 puestos por cada 100 personas usuarias», un trabajo que «no se deslocaliza».

La vicepresidenta situó 2020 como un punto de inflexión. «La transformación digital irrumpió en la vida de una manera explosiva y fuimos pioneros», recordó. Castilla y León comenzó entonces a incorporar tecnología «en los procesos», con una simplificación administrativa que permite consultar «con un clic» toda la red autonómica: «4.400 entidades, 2.100 centros y 5.700 servicios».

Entre los avances citó el uso de inteligencia artificial para agilizar trámites. «Tenemos más de 80.000 solicitudes de ayuda que podemos resolver en dos o tres meses gracias al uso de la IA», señaló. El otro eje ha sido la incorporación de tecnología al día a día de las personas usuarias, especialmente en centros residenciales: telemedicina, sistemas de control de caídas o robots sociales para ejercicios cognitivos y físicos. «La tecnología no puede sustituir a las personas, que ponen el alma, pero sí ayudar a simplificando su día a día», sostuvo.

Uno de los pilares de esta modernización es la teleasistencia avanzada. «Pasamos de destinar 3,1 millones de euros a un contrato de 74 millones», dijo. Actualmente son 62.000 los usuarios que disponen de este servicio gratuito, apoyado en domótica, sensores y monitorización proactiva: «Es avanzado porque te hago seguimiento antes de que te caigas. Sé si sales de casa, si haces tus rutinas, si te sientes sola».

La Junta también está introduciendo en los hogares dispositivos como andadores inteligentes, adaptadores de inodoro, cabinas de ducha adaptadas o sistemas para facilitar la incorporación en la cama, dentro de un programa orientado a la adaptación del domicilio.

Ampliar Juan Recio. Juan Recio: «Debemos tejer modelos de atención en red en las zonas rurales» El gerente de ASPRODES, Juan Recio, recordó que la entidad atiende actualmente «a 1.820 personas», repartidas «a partes iguales entre Salamanca y su alfoz y la provincia». Un dato que, según destacó, demuestra «la necesidad de llevar servicios a una gran cantidad de pueblos». Explicó que alrededor del 50% de la atención que prestan son prestaciones en zonas rurales y que «en torno a 1.000 personas necesitan apoyos residenciales». Recio subrayó la importancia de la tecnología en la mejora de los cuidados y citó experiencias desarrolladas por la entidad, en colaboración co n empresas que nada tienen que ver con la Dependencia ni los servicios sociales -por ejemplo la industria del motor-, así como con grupos de otros países, como Portugal. También detalló el trabajo de un equipo especializado que revisa los hogares de los usuarios «con lo que cada persona quiere para su desarrollo», con diagnóstico individualizado y elección de los dispositivos de sensorización «para que no molesten y se adapten a cada casa». Recio insistió en que la tecnología debe adaptarse a la persona y no al revés. Otro de los retos que expuso fue el trabajo en grupos de cocreación en los que se mezclan perfiles profesionales muy distintos —«incluso empresas de coches», apuntó— para trasladar a la industria las necesidades reales del sector. Reivindicó que sean «las personas expertas en su día a día» quienes valoren si los prototipos son útiles o fáciles de usar, y quienes orienten a las tecnológicas sobre cómo mejorar sus desarrollos. Por último, advirtió de las dificultades para contratar profesionales en el medio rural, un problema que, según dijo, obliga a reforzar el modelo comunitario. Recio apostó por «tejer apoyos en los pueblos» para que la atención pueda prestarse en red y con una mayor coordinación, apoyándose en herramientas tecnológicas desarrolladas con centros de investigación.

Ampliar Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez: «Nuestro centro de atención es robusto, como ya demostró durante el apagón» El gerente de Serveo Castilla y León, Rubén Rodríguez, explicó que la empresa mantiene «una línea de trabajo centrada en servicios sociales», con especial atención a la evolución de la teleasistencia. Recordó que desde 2023 ha sido clave «convertir la teleasistencia en un servicio que el usuario no necesite obligatoriamente una línea de teléfono», algo que quedó demostrado «el día del apagón». Señaló que el sistema permite «unir cualquier periférico a este dispositivo» para recibir avisos cuando «algo sucede en el domicilio». Rodríguez detalló que la compañía cuenta con «un centro de atención único 24 horas», que definió como un recurso «robusto, con doble línea de datos y sistemas de alimentación ininterrumpida que funciona en cualquier circunstancia». Añadió que dispone de certificaciones que «refuerzan la protección en materia de datos de usuarios». Explicó que toda la operativa se integra en la plataforma de teleasistencia de la Junta, que posibilita «trazar toda la documentación de visitas, llamadas, fechas, reuniones…», algo que consideró «fundamental para atender a cualquier usuario en tiempo real». En torno a esta estructura trabajan «362 personas vinculadas al proyecto». Rodríguez puso el foco en el medio rural, donde «el 54% viven solas y, de ellas, el 82% tienen algún grado de dependencia». Subrayó que gracias a estos sistemas «pueden estar seguras en sus domicilios». Recordó además que «el día del apagón este servicio estuvo activo todo el día» y que ocurre lo mismo «en incendios o catástrofes». El responsable de Serveo insistió en la necesidad de que la teleasistencia pueda integrar cualquier avance tecnológico. A su juicio, el objetivo es claro: «Debemos aprovechar la tecnología para que podamos adelantarnos a las situaciones gracias a la tecnología».

Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades