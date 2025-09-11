Inyección millonaria al proyecto que invertirá 270 millones en un centro I+D+i de baterías eléctricas en Salamanca InoBat Iberia recibe 54 M€ de fondos de la UE para la gigafactoría que construirá en Valladolid, pero cuyo 'laboratorio de ideas' se comprometió a ubicar en esta provincia

A través de la tercera convocatoria del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del Vehículo Eléctrico y Conectado, la Unión Europea ha inyectado 54 millones de euros al proyecto de la empresa eslovaca que incluye la construcción de un gran centro de I+D+i en Salamanca, una iniciativa de investigación e innovación en la que colaborarán la Universidad, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León y en la que inicialmente se estimó una inversión de 270 millones de euros, solo para las instalaciones de esta provincia. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, durante la clausura del acto «España, vanguardia de la industria verde», en Madrid, anunció la adjudicación por parte del Ministerio de Industria de esta subvención millonaria a la construcción de la gigafábrica de baterías eléctricas de Inobat Iberia en Valladolid, factoría a la que iría asociado ese «laboratorio de ideas» comprometido en Salamanca.

En octubre de 2022, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firmó con la compañía eslovaca un protocolo para facilitar al máximo el desarrollo del proyecto industrial de fabricación y reciclaje de baterías específicas para vehículos no convencionales en Valladolid. En aquel acuerdo, según confirman fuentes tanto del Gobierno autonómico como del Ayuntamiento de Salamanca, se señaló el interés por desarrollar en la capital del Tormes el centro de I+D+i vinculado a esta factoría, cuyo principal objetivo será la búsqueda de sistemas para el almacenamiento eficiente de la energía, que reducen su peso y aumenten su duración, así como en el reciclaje de baterías en colaboración con equipos del Estudio salmantino.

Aunque no da plazos para las instalaciones previstas en Salamanca, Ministerio de Industria asegura que la planta alcanzará una producción de 32 GWh (Gigavatio-hora) en 2027 y estará a pleno rendimiento en 2029. No obstante, de momento cifra en 712 millones de euros la inversión prevista en la primera fase del proyecto, que estaba a la espera de la concesión de esta ayuda europea, y señala que generará 260 empleos directos y unos 500 indirectos. No obstante, el objetivo final es mucho mayor, el propio presidente de Inobat, Andy Palmer, ha cifrado en 2.800 millones de euros la inversión en la gigafábrica de Valladolid y en 270 la que llegará a Salamanca. Para ello, la compañía optará a la siguiente convocatoria del PERTE.

El Ejecutivo de Carlos García Carbayo ha expresado a este periódico su esperanza de que esta importante inversión en Salamanca pueda hacerse realidad. Por su parte, la Junta ha expresado claramente su apoyo a este importante proyecto que, tal y como aseguró el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en 2023 a este periódico, «es un vector de futuro que generaría empleo altamente cualificado en Salamanca».

Para el asentamiento de esta gigafábrica el Ayuntamiento de Valladolid dispuso ya más de medio centenar de hectáreas de terreno. Por su parte, la firma eslovaca también solicitó a Red Eléctrica y al Ministerio para la Transición Ecológica, para que llegue a ellos el suministro de energía, gas y agua. La intención de Inobat es que la planta atienda en el futuro la demanda de baterías eléctricas de alta capacidad de Europa Occidental tanto para automóviles como para soluciones de almacenamiento de energía. No obstante, los detalles de dónde estará y cómo será el centro de I+D+i de Salamanca aún no han trascendido.