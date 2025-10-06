«La inversión y las nuevas iniciativas en I+T triplican las solicitudes de proyectos»

Lunes, 6 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Ana María Fermoso García es profesora catedrática de Ingeniería del Software en la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). Con más de 30 años de experiencia docente, dirige el Máster Universitario en Dirección de Proyectos Informáticos y Servicios Tecnológicos y ha sido coordinadora del Grado en Ingeniería Informática antes de asumir el vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Su amplia trayectoria investigadora incluye proyectos competitivos en ingeniería del software, gestión de proyectos, así como en tecnologías y técnicas para recuperación e integración de información, numerosas publicaciones científicas indexadas en JCR y SCOPUS, licencia y registros de software y participación en congresos internacionales.

Su vicerrectorado, Investigación y Transferencia en la UPSA, es una de las líneas estratégicas de la Universidad. ¿En qué han trabajado en los últimos dos años? ¿Qué balance podría hacer de esta gestión?

—En estos dos años hemos trabajado intensamente en consolidar y fortalecer la investigación y la transferencia en la UPSA. Hemos impulsado programas de formación y acompañamiento personalizado en I+T, mejorando la formación tradicional que se viene ofreciendo al PDI, y hemos fomentado la participación en proyectos competitivos, la creación de cátedras, publicaciones de impacto y empresas derivadas del conocimiento. Gracias a estas acciones, y como muestra del compromiso y apuesta por la mejora de nuestra investigación y transferencia, la inversión en investigación ha aumentado más del 70% desde el inicio de nuestro mandato. También hemos lanzado convocatorias internas para estimular la innovación, facilitar la transferencia al mercado y mejorar nuestras propuestas ante programas competitivos. Además, hemos reforzado institucionalmente el ecosistema investigador y de transferencia con el reconocimiento oficial de la OTC o nuestra reciente UCC+I dentro del sistema nacional de ciencia, así como con la creación de unidades de apoyo al investigador, como la UAMI, o de fomento del emprendimiento, como UPSA Emprende, entre otras. El balance corresponde a toda la comunidad universitaria, pero la excelente acogida y los resultados nos animan a seguir avanzando con más ilusión aún.

Hace unas semanas, la UPSA se incorporó a la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (Red UCC+I) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). ¿Qué supone para la Universidad formar parte de esta Red?

—Entrar en la Red UCCI es un paso clave para reforzar la proyección social de nuestra Universidad y potenciar la divulgación del conocimiento. Nos abre la puerta a nuevas oportunidades de colaboración, financiación y visibilidad, al tiempo que facilita la difusión de la ciencia entre la sociedad. Un ejemplo reciente es nuestra participación en la Noche Europea de los Investigadores, donde salimos a la calle para acercar la ciencia a la ciudadanía. La excelente acogida confirma que avanzamos en la dirección correcta para fomentar cultura científica y estrechar la relación entre Universidad y sociedad.

¿Qué opinión le merece, como responsable de Investigación y Transferencia, que se exija a las universidades, según la última actualización del Real Decreto de reconocimiento, la consecución de al menos 20 proyectos de investigación?

—Este cambio normativo, introducido en 2021, supone un reto importante. La exigencia ha pasado de un mínimo de 5 a 20 proyectos, y además se ha establecido cuando el periodo de evaluación ya estaba avanzado. Aunque compartimos el objetivo de impulsar la calidad investigadora, creemos que fijar la misma cifra para todas las universidades no tiene en cuenta sus realidades, especialmente el número de su personal docente e investigador. En nuestro caso, la mejora continua forma parte de nuestra identidad y trabajamos con planes específicos para reforzar nuestros indicadores de investigación y transferencia. Las nuevas exigencias deben verse también como una oportunidad para seguir creciendo en calidad y competitividad.

Usted es profesora e investigadora. Sabe que la investigación universitaria requiere mucho esfuerzo y tiempo, y no todos los profesores están igualmente dispuestos. ¿En qué se puede trabajar para que esto no ocurra? ¿La incentivación está cumpliendo su objetivo?

—Somos plenamente conscientes del esfuerzo que implica compaginar la docencia con la investigación. Por ello, hemos puesto en marcha un plan de incentivación ambicioso que no solo reconoce la actividad investigadora, sino que ofrece acompañamiento, formación especializada y apoyo específico, especialmente a quienes más lo necesitan. Los resultados son muy positivos. En los dos últimos cursos se ha triplicado el número de solicitudes de proyectos competitivos y la participación ha crecido un 75%. Además, cada vez más docentes reciben evaluaciones positivas de su actividad investigadora por parte de los organismos oficiales. Este progreso refleja el compromiso del profesorado con su desarrollo profesional y con el avance de la Universidad. Desde el vicerrectorado, agradecemos profundamente su esfuerzo y colaboración.

La UPSA siempre ha gozado de prestigio y calidad académica y es un referente nacional e internacional. En este sentido, ¿a qué retos se enfrenta la UPSA en el futuro más inmediato para potenciar la investigación y la transferencia del conocimiento?

—Nuestro principal reto es mantener la mejora continua que forma parte de nuestra identidad institucional. Sin embargo, hay un desafío especialmente relevante: la rápida evolución de las nuevas tecnologías y su impacto en todos los ámbitos del conocimiento. El mundo académico debe no solo adaptarse a este cambio, sino también liderarlo desde una perspectiva ética y responsable. En la UPSA estamos trabajando en estrategias que nos permitan aprovechar todo el potencial de la tecnología, integrándola también en la gestión de la investigación y la transferencia y al servicio de nuestros investigadores. Nuestra misión es formar personas capaces de afrontar los retos del futuro y contribuir activamente a la sociedad desde la ciencia, el conocimiento y la innovación. Ese es el camino que hemos emprendido con determinación y entusiasmo.

