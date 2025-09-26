«Es muy interesante interpretar a alguien mucho más inteligente que tú como es Poirot» Juanjo Artero llega este viernes al Teatro Liceo con la obra 'Asesinato en el Orient Express'

Este viernes a las 20:00 horas aterriza en el Teatro Liceo Juanjo Artero con la reconocida obra de Agatha Christie 'Asesinato en el Orient Express', una experiencia cautivadora y llena de emoción. El actor, con un largo recorrido en el mundo de la interpretación , formó parte del elenco de proyectos como 'Verano azul', además de trabajar en 'El comisario', 'El barco' o 'Servir y proteger' para ahora centrarse en los escenarios de los teatros.

¿Cómo se siente al venir a Salamanca?

—Ir a Salamanca siempre es un placer para la vista y el público de Salamanca es una maravilla, además de ese teatro, que es precioso.

¿Qué se va a encontrar el público en esta obra?

—Yo creo que sea una obra de Agatha Christie lo dice todo. Mucha gente ha leído la novela o ha visto cualquiera de las versiones de la película y se va a encontrar con una obra que es muy dinámica con once actores sobre la escena, y otro personaje más que es la escenografía. La gente va a ver la estación en Estambul con toda la magia y un tren de humo y pasajeros. Se va a encontrar con ese tren que se transforma, el pasillo, los compartimentos o el vagón restaurante. Todo eso es magia dentro de la función, tiene la intriga y tiene ese asesinato como pasa normalmente en la novela de Christie. Además, tengo unos compañeros maravillosos. La gente disfruta mucho junto con todo lo que significa Christie y esta obra en sí.

Interpreta a uno de los personajes más míticos de las novelas de Agatha Christie, a Poirot ¿Qué destaca de su personaje?

—Donde él te lleva con los datos que uno tiene y sobre todo es un personaje que se mueve de forma distinta a mí, piensa distinto, entonces me he encontrado también conmigo que ya voy cumpliendo años y que me he bañado con esos personajes. Es como un encuentro muy feliz porque para tener la inteligencia el observar lo que nadie observa y fijarse en la ciencia del detective que tanto gusta. Yo también le veo como un hombre, como amante también de la belleza y de la comida me gusta esa gente, ese tipo de persona que vive la vida de la forma que le gusta y que es inteligente. Es muy interesante interpretar a alguien mucho más inteligente que tú

Lleva más de 40 años en esta profesión. Empezó a los 14 años con 'Verano Azul'. ¿Cómo ha cambiado el Juanjo de aquel entonces al de hoy?

—Creo que la esencia del ser humano siempre es la misma. A veces me sorprendo de haber cumplido tantos años, pero conservo la ilusión por mi trabajo. Ahora, con la edad, uno va aprendiendo más cosas y digamos que, sin haberme relajado, estoy más tranquilo, soy un ser más sereno. Me encanta mi trabajo y espero seguir disfrutando de él. Uno ya va aprendiendo y sabe lo que quiere y lo que no quiere. Estoy en un periodo de mi vida de hacer lo que quiera y pueda en un orden. Si algún día tengo que hacer un sobreesfuerzo, que sea porque algo me apasione realmente.

¿Cómo se siente al recordar esa etapa de 'Verano Azul'?

— 'Verano azul' es una parte de mi vida. Tengo muchos recuerdos de esos momentos, como fue cuando surgió, cuando me llamaron o cuando rodé. Es una parte de mi vida y es una parte muy bonita.

¿Cómo gestionó esa fama desde tan pequeño?

—Eso depende de tu entorno y yo creo que tenía muy buena base en mi entorno, con mis padres y con tener los pies en la tierra siempre. Aunque salgas en la tele tienes que saber que no eres un superhéroe ni eres mejor que los otros y ese pensamiento yo creo que lo tenía al alcance.

Ha estado en otras series como 'El comisario', 'El barco' y en grandes obras de teatro. ¿Qué le queda por interpretar?

—Siempre lo que te viene, porque a veces lo que te llega no es lo que uno había pensado y cuando te llega te asombras porque no lo habías pensado. Ahora mismo lo que me llega es hacer Poirot y seguir con el resto de mis funciones que están en marcha.

¿Se queda con la televisión o con el teatro?

—Ahora mismo estoy con el teatro. He estado muchos años haciendo las dos cosas y ahora estoy en un momento muy feliz con el teatro y por eso ahora me quedo con él. Eso no quiere decir que de repente me llegue un proyecto interesante de televisión y que no lo haga.

