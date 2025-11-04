«Nos interesa la salud mental de quien lo tiene más difícil» Entidades sociales se unen para dar visibilidad a las enfermedades mentales

La plaza del Liceo se transformó este martes en un espacio de encuentro, color y reflexión con motivo de la jornada organizada por la Mesa de Atención Psicosocial de Salamanca, conformada por 22 entidades sociales que trabajan de forma coordinada para dar visibilidad a las personas que enfrentan problemas de salud mental y situaciones de exclusión social.

Bajo el lema «Nos interesa la salud mental de quien lo tiene más difícil» ¿Y a ti?, las entidades participantes —entre ellas Accem, Salamanca Acoge, Cruz Roja, ASPRODES, Asdecoba, YMCA, Proyecto Hombre, APRAMP, Cáritas, Salud Mental Salamanca AFEMC, Fundación Diagrama o la universidades, entre otras— instalaron mesas interactivas y materiales participativos que llamaron la atención a numerosos viandantes que no dudaron en detenerse para participar. La idea original de esta actividad lograba que las personas interactuaran y se implicaran en las actividades, y conocieran de cerca los problemas a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI.

Entre las propuestas destacaron una ruleta emocional, murales colaborativos y un juego simbólico con botellas y garbanzos, donde los participantes tenían que elegir qué aspectos de la vida consideran más importantes —como el trabajo, el ocio, el autocuidado, la espiritualidad o las relaciones personales—. Cada elección se representaba con garbanzos colocados en unas botellas. Esto hacía que fuera una forma visual de tomar conciencia sobre las prioridades que influyen en la salud mental.

Los murales, por su parte, recogían mensajes y compromisos escritos en post-its por los participantes, creando un colorido mosaico de reflexiones y deseos colectivos.

Durante la lectura del comunicado común, la Mesa recordó que la inclusión: «No empieza solo en las instituciones, sino en cada barrio, cada aula y cada empresa». Las organizaciones subrayaron que toda la sociedad tiene un papel que desempeñar para derribar prejuicios y construir redes de apoyo que no dejen a nadie atrás.

«Cada gesto cuenta: una mirada sin juicio, una oportunidad laboral o una conversación que se escucha», señalaron.

La jornada dejó patente que la salud mental no es solo una cuestión individual, sino un desafío colectivo que requiere comunidad, escucha y compromiso. Las entidades recordaron que detrás de cada diagnóstico hay una historia de vida que merece respeto y acompañamiento. Con gestos sencillos y actividades simbólicas como el de la plaza del Liceo se convirtió en un punto de encuentro donde la ciudadanía, las asociaciones y los profesionales unieron fuerzas para recordar que cuidar la mente también es cuidar los vínculos y la convivencia. Todo ello marcado por un ambiente participativo y cercano, donde se buscó poner en valor la importancia de la empatía, el respeto y la solidaridad.