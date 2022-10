Inquietud por el aumento de casos de sarna entre los jóvenes salmantinos

El ácaro que produce la sarna es de un tamaño microscópico y no se elimina por muy fuerte que se rasque. “Lo que puedes hacer es pasarlo de un sitio a otro, pero no lo matas” , apunta la dermatóloga y profesora de la Universidad de Salamanca.

Tampoco es factible la posibilidad de contraer la sarna en el medio ambiente, como sí puede suceder con la garrapata que produce la enfermedad hemorrágica de Crimea. “Existe la sarna de animales, pero se trata de una enfermedad distinta porque esa sí es autorresolutiva y se puede curar sola. La sarna de la que hablamos se transmite siempre de persona en persona y si no se aplica un tratamiento no se va a curar sola”, advierten los especialistas.

La mayoría de casos de sarna diagnosticados en Salamanca han entrado por el servicio de Urgencias del Hospital de Salamanca. El motivo no es otro que al tratarse de un picor tan invalidante, que no deja concentrarse en otra cosa, los pacientes no pueden permitirse esperar varios días -o más de una semana- hasta que se les conceda una cita con el médico de familia. “Por lo general, llegan a Urgencias con fuerte ansiedad después de no haber podido dormir en varios días. No pueden esperar más. Llegan al Hospital y nos llaman a los dermatólogos. También hemos llegado a diagnosticar casos de sarna entre pacientes que habían ingresado por otro motivo, y una vez dentro del Complejo vimos que también tenían sarna”, detallan.