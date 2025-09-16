Innovador sistema de visión artificial que detecta y avisa de animales en la calzada La Junta estrenará en el tramo de la SA-201 entre El Cabaco y El Casarito el equipo experimental que combina cámaras de espectro visible con infrarrojos con apoyo de barreras de olor

Carlos Rincón Martes, 16 de septiembre 2025, 06:15

Los accidentes provocados por animales que invaden la calzada avanzan en 2025 hacia un nuevo récord. En los ocho primeros meses del año, han sido medio millar en la provincia. Y el tramo de la carretera autonómica SA-201 entre El Casarito y El Cabaco —entre los kilómetros 12 y 16,5—es uno de los que tienen un mayor índice de siniestralidad por fauna salvaje. Ante ello, la Junta de Castilla y León estrenará en esta vía un sistema experimental que, a través de cámaras de vídeo de espectro visible y térmicas, detectarán la presencia de animales en el entorno de la calzada y avisará a los conductores para que extremen la precaución. Será el primer punto de Castilla y León en el que se instalará, según confirman desde la Consejería de Movilidad, a cuyo frente se encuentra José Luis Sanz Merino.

En 2019, la Junta, en colaboración con la Universidad de Salamanca, inició acciones para apoyar la investigación y el desarrollo de medidas que permitan la disminución de este tipo de siniestralidad y una gestión cada vez más segura de la red de carreteras. Se desarrolló un modelo espacio-temporal de la probabilidad de ocurrencia de accidentes en la red viaria. Se aplicó a un sistema de señalización variable que informa al conductor del riesgo (alto, medio o bajo) en ese lugar y momento, minimizando la habituación de los conductores a la señalización vertical, y disminuyendo, por tanto, el número y gravedad de los accidentes. El modelo gestado en Salamanca se instaló entre 2022 y 2023 en once tramos piloto de las provincias Burgos, León, Palencia y Soria la señalización variable. Y en 2025 se colocarán paneles similares en el resto de provincias, salvo en la de Salamanca. Aquí, en la SA-201, se probará un sistema experimental que no se basa en probabilidades, sino en la presencia real de animales salvajes en el entorno de la carretera o en la propia calzada y que, una vez detectados, lanza a través de pantallas situadas en la carretera un mensaje en color rojo: «Animal en calzada». Para ello, combinará en este tramo de vía, nuevos cerramientos para evitar el paso cinegético, barreras de olor —productos disuasorios olfativos no tóxicos— que disuaden a los animales en puntos muertos, y nueve cámaras de espectro visible combinadas con infrarrojos térmicos que permitan detectar animales tanto por el día como la noche.

Por otra parte, el sistema almacena evidencias del paso de la fauna y sus comportamientos. Los datos de movimiento de los animales y sus grabaciones quedan registrados para su estudio posterior. Además, no modifica el comportamiento de la fauna, de tal forma que se evita trasladar el problema a otra zona.

No se trata de un proyecto a largo plazo, sino que previsiblemente en el primer trimestre del próximo año será una realidad. Aunque la Consejería no fija ningún calendario, ya ha licitado por 131.074 euros —IVA incluido— el contrato de suministro e instalación de este sistema experimental. Las empresas tienen hasta el 29 de septiembre para presentar sus ofertas y el plazo de adjudicación puede dilatarse un par de meses. Estos trámites, sumados a un plazo de ejecución del equipo de dos meses hacen que en el primer cuarto de 2026 pueda estar operativo si no se producen retrasos.

La señalización inteligente diseñada por la Universidad de Salamanca y que se ha instalado en tramos con una elevada siniestralidad por fauna salvaje no es recomendable, según la Junta, para el tramo de la SA-201. El análisis de los accidentes revela «una estacionalidad débil o no definida, y por tanto no se recomienda el uso de señalización inteligente de activación temporal, ya que requeriría mantenerse operativa durante la mayor parte del año». «Este uso prolongado podría provocar rápidamente una habituación por parte de los conductores, reduciendo notablemente su eficacia como elemento de advertencia o disuasión», explican desde la Consejería de Movilidad. Por ello, para el tramo de carretera entre El Cabaco y El Casarito se ha optado por una medida experimental con otro tipo de tecnología, que es «autónoma, no invasiva y sostenible». Si bien, el primer sistema diseñado desde la Universidad analiza una serie de factores para informar de un alto o bajo riesgo de que un animal cruce la carretera en un determinado momento, el nuevo equipo de visión artificial alertará de un peligro real y no basado en probabilidades. Las cámaras detectarán que hay un animal en la calzada o muy próximo a ella.

Se trata, explican desde la Consejería, de una actuación «innovadora, aplicando tecnología de videovigilancia en el monitoreo faunístico asociado a señalización en tiempo real que advierte a los usuarios de la carretera de la presencia de animales cerca de la calzada». Aunque se pilotará en esta carretera autonómica de Salamanca, es, explican fuentes de la Junta, «un sistema modulable y capaz de adaptarse a cualquier zona a monitorizar independientemente de su longitud o topografía». Por lo que, si ofrece unos resultados eficaces en la SA-201, podría extenderse a otros puntos conflictivos de la red autonómica de carreteras.

En el tramo de la SA-201, entre El Casarito y El Cabaco, en los diez años anteriores (2015-2024) se han registrado 116 atropellos de animales. El pasado ejercicio, el número de siniestros vinculados con la fauna en estos cuatro kilómetros y medio fue de 16, cuatro más que en 2023 y la cifra más elevada de la década.

Por otra parte, el innovador sistema para evitar accidentes se alimentará de energía solar a través de paneles fotovoltaicos y baterías de almacenamiento, que le permitirá una autonomía para, al menos, tres días sin radiación solar.