El Maestro Amador González frente a la Catedral Nueva. LAYA
CONTENIDO PATROCINADO

Innovación y ajedrez para romper barreras

La academia de Amador González incorpora inteligencia artificial en su aplicación para mejorar el aprendizaje

EÑE / Francisco Martín

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 05:30

Academia Ajedrez

  • Teléfono de contacto 649033831

  • Página web academiaajedrez.es

El ajedrez vive un momento de auténtico auge en Salamanca. La provincia lidera el ranking de Castilla y León con más federados, repartidos en 11 clubes activos, y el número de practicantes crece cada año de manera constante. Pero el impulso no solo llega desde los tableros físicos, sino también gracias a la innovación que impulsa la Academia del Maestro Amador González de la Nava.

Más allá de las clases presenciales en centros como el Club Deportivo Ajedrez Salamanca, el Casino de Salamanca, el Centro Gallego, el Ateneo de Salamanca o la Universidad, la academia ha dado un paso decisivo hacia el futuro con el desarrollo de una vanguardista aplicación con contenidos técnicos, diseñada para mejorar el rendimiento y ampliar el aprendizaje desde cualquier lugar y momento. Esta plataforma, única a nivel mundial, incorpora inteligencia artificial, lo que permite a los alumnos consultar posiciones, analizar partidas y recibir sugerencias de mejora de forma totalmente personalizada.

«Queremos que el ajedrez esté al alcance de todos, en cualquier momento y desde cualquier lugar. La tecnología nos permite romper barreras geográficas y hacer accesible una formación de calidad», afirma Amador González. Este enfoque ha sido clave para la expansión del ajedrez en los centros educativos, donde ya funciona con éxito en Salamanca y Santa Marta. En este sentido, Amador González trabaja activamente para extender el programa a otros municipios de la provincia, especialmente aquellos donde los jóvenes tienen menos oportunidades de acceder a formación presencial y de calidad.

A través de la app, los escolares pueden resolver ejercicios por niveles, ver contenidos audiovisuales y practicar con otros niños en un entorno seguro y controlado. Además, la propia aplicación permite organizar campeonatos online, fomentando la participación continua y el espíritu competitivo de forma accesible y motivadora.

Este novedoso enfoque convierte al ajedrez en una herramienta educativa y tecnológica de primer nivel, que desarrolla habilidades como la concentración, la planificación o la toma de decisiones. Con la experiencia de Amador, uno de los referentes nacionales en la enseñanza del ajedrez, y el respaldo de la inteligencia artificial,la academia no solo forma jugadores, sino que potencia habilidades clave para el aprendizaje y el crecimiento personal.

