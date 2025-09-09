Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Miles de personas acudieron a la Plaza Mayor para ver a la mítica banda de rock andaluz Medina Azahara, que se despide de los escenarios el año que viene. LAYA / VÍDEO: ROCÍO GONZÁLEZ

El inimitable rock de Medina Azahara volvió a Salamanca

Emocionante concierto del grupo andaluz en la Plaza Mayor, que supone el punto de partida para su última gira tras 45 años de trayectoria

Alejandro Sardón

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:17

Noche de rock, adrenalina y muchas emociones en el concierto que dio la conocida banda andaluza Medina Azahara en la Plaza Mayor, otra de las grandes apuestas en el programa de conciertos de las Ferias y Fiestas. A punto de comenzar con su última gira, que pondrá el punto final a 45 años de trayectoria y una veintena de discos publicados, el 'grupo rockero' ha hecho parada en Salamanca para hacer disfrutar a los espectadores con sus canciones más míticas.

Manuel Martínez, vocalista de Medina Azahara, contaba a LA GACETA hace unos días que querían dejar un legado que los recuerde «con cariño y no con lástima». El público salmantino dio fe de que así será: miles de personas de distintas generaciones vibraron con los temas de la banda, que llevó a cabo un potente concierto con la vitalidad de unos jóvenes, como si los años no pasaran por ellos.

Fue en 2023 cuando sacaron su último disco, 'El sueño eterno', sin saber aún que sería el último. Fue más adelante cuando comunicaron que en 2026 dirían adiós a los escenarios con una última gira llamada 'Todo tiene su fin'. Muchas cosas han ocurrido desde aquel ya lejano 1979, cuando sacaron al mercado su álbum debut sin imaginarse que su carrera iba a prolongarse tanto tiempo. Ahora se despedirán con esa gira homenaje recorriendo sus grandes éxitos. Medina Azahara deja una huella imborrable en la música española, y lo demostró con creces aquí con un público entregado.

