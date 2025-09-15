El incremento de alumnos de FP evita un descalabro en las matriculaciones este curso

José Ángel Montero Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

Aunque el número de matriculaciones ha experimentado un ligero incremento este curso, ya no son los alumnos de Educación Infantil los que más crecen ni tampoco los que permiten que el número de alumnos matriculados siga aumentando, tal y como ocurrió el pasado curso. El efecto de la escolarización gratuita de los niños y niñas de cero a tres años parece haberse diluido. Según los datos provisionales ofrecidos por la Consejería de Educación y dados a conocer por la Delegación Territorial de la Junta, este año se han matriculado en el primer ciclo de Infantil 18 alumnos más que el pasado curso, y 15 más en el segundo ciclo (de tres a seis años).

A pesar de esta estabilización en Infantil, el número de alumnos para este curso aumenta, en el global, un 0,52 %, al pasar de los 46.641 a los 46.884 alumnos, es decir, 243 escolares más. ¿Dónde está la clave? Ni más ni menos que en los estudios de Formación Profesional, unas enseñanzas que han incrementado su oferta en forma de nuevos ciclos formativos y, como era de suponer, también el número de matriculaciones. Los datos aportados por la Delegación Territorial de la Junta así lo ratifican. Este curso están matriculados en las diferentes modalidades de FP un total de 7.256 alumnos, lo que supone 231 más que el pasado curso, en el que se escolarizaron 7.025 alumnos.

Ha sido, por tanto, este incremento de estudiantes de FP el que ha evitado un retroceso en el número de matriculaciones en el presente curso. Y es que de los 243 alumnos más que han iniciado o van a iniciar este año académico, 231 son de Formación Profesional: 15 más en FP Básica; 86 más que el curso pasado en ciclos de grado medio; 109 más en ciclos de grado superior; y 21 alumnos más en cursos de especialización.

Estos buenos datos en FP contrastan con las cifras de matriculación registradas en Primaria: 14.784 alumnos, es decir, 16 menos que el curso pasado; y en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con una pérdida de 7 alumnos hasta situarse en las 11.397 matriculaciones. Bachillerato consigue salvarse de esta tendencia por los pelos: solo dos alumnos más de un total de 4.214. Educación Especial también pierde dos alumnos y se sitúa en las 188 matriculaciones. La tendencia es muy similar en la enseñanza pública y en la concertada.

La Formación Profesional se ha convertido en una de las ofertas educativas más demandadas en Salamanca y en toda Castilla y León. A la atractiva oferta formativa se une también un alto índice de ocupación laboral tras finalizar estos estudios, lo que hace cada vez más atractiva esta enseñanza entre los jóvenes. Consciente de esta situación, la Consejería de Educación se ha comprometido a impulsar el desarrollo de esta oferta. Solo en Salamanca, este curso sumará siete nuevos ciclos formativos a su ya amplia oferta: 115 ciclos en el conjunto de la provincia. «La Junta de Castilla y León se ha implicado como nunca se había hecho para dar respuesta a la gran demanda existente y que nuestra Formación Profesional no pare de crecer», señala Eloy Ruiz, delegado territorial de la Junta en Salamanca.

Y lo más importante de todo, es que los nuevos ciclos que se van a implantar responden a una demanda tanto social como empresarial. Solo así se explica que en Salamanca el 85 % de los alumnos egresados encuentra trabajo al año siguiente a la finalización de los estudios, según los datos aportados por la Consejería de Educación relativos al curso 2022-2023. Esta estadística muestra también que la inserción laboral de los egresados es mayor entre las mujeres, con el 88,6 %, que entre los hombres, con el 81,8 %. Por familias profesionales, la mayor inserción tras el primer año se contempla entre los que eligen Actividades Físicas y Deportivas, con el 94,8 %, seguida de Electricidad y Electrónica (94,3 %) y Transporte y Mantenimiento (93,4 %). Por el contrario, los que ofrecen un menor grado de ingreso son Comercio y Marketing, con el 80,1 %, así como Informática y Comunicaciones (78,9 %) y Química (76,3 %). Ninguna familia tiene tasas de inserción inferiores al 76 %.

Los siete nuevos ciclos formativos que arrancan este curso son: Instalaciones Eléctricas y Automáticas, en el IES Senara, de Babilafuente; Desarrollo y Aplicaciones Web, en el IES Sánchez Ruipérez, de Peñaranda; Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, y Animadores 3D, Juegos y Entornos Interactivos, en el CIFP Rodríguez Fabrés, de Salamanca; Energías Renovables, en el CIFP Río Tormes, de Salamanca; Atención a Personas en Situación de Dependencia, en el IES Fernando de Rojas, de Salamanca; y Sistemas Microinformáticos y Redes, en el IES Torrente Ballester, de Santa Marta.

Reacciones

Guillermo Bueno, presidente de ANPE Salamanca: «La disminución de alumnos en Primaria es alarmante y va llegando ya a la Secundaria». El presidente de ANPE Salamanca, Guillermo Bueno, reconoce que la tendencia en la disminución de la natalidad en la provincia está afectando al sistema educativo, que se ve frenado por el aumento de familias inmigrantes que han venido a trabajar a Salamanca. «Aun así, la disminución de alumnos en Primaria es alarmante y va llegando ya a la Secundaria», subraya Bueno, quien señala afrontar este nuevo curso con «ilusión» ante los nuevos logros conseguidos por el profesorado este verano, «pero con viejos problemas, como es el exceso de burocracia, y gran tristeza por el hecho de que tres pueblos más hayan cerrado su escuela», concluye el presidente de ANPE.

Sergio Vaquero, responsable de Enseñanza de CSIF:«La entrada de nuevos alumnos se está ralentizando; la previsión futura no es muy halagüeña». El responsable de Enseñanza de CSIF Salamanca, Sergio Vaquero, es consciente de que la entrada de nuevos alumnos al sistema de ciclos de Infantil «se está ralentizando» y que esta circunstancia ofrece «una previsión de futuro no demasiado halagüeña». Ante este panorama, Vaquero considera que «cualquier incremento en el número de alumnos es positivo» y reconoce que el «significativo aumento» de matriculaciones en FP «muestra cómo este tipo de estudios está cada vez más valorado por los alumnos y las empresas». Con la mirada puesta en el horizonte, reclama a la Administración una «planificación» de futuro y una apuesta decidida por la educación pública.