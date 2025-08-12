Los incendios desatan un caos ferroviario: «Estuvimos cinco horas esperando para saber si podríamos viajar a Salamanca»

Clara Delgado y María Andrea Sandia Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 22:04 Comenta Compartir

Largas horas a la espera de una respuesta. Eso fue lo que le tocó vivir a Rubén el pasado viernes, cuando quería viajar desde Madrid hasta Salamanca en tren. «Nos montamos en el tren, que iba a salir a las 17:53. Quince minutos después de la hora prevista de salida, el revisor nos avisó de que el tren no iba a salir por el momento debido a un incendio en la provincia de Ávila que estaba alcanzando las vías», recuerda Rubén, afirmando que «se hicieron cinco largas horas de espera».

«Estuvimos dentro del tren; salíamos al andén de vez en cuando, pero seguimos sin respuesta hasta que nos dijeron que nos iban a poner unos autobuses para llegar a nuestros destinos», narra, explicando que la incidencia empezó a afectar a más trenes que al suyo. Finalmente, Rubén optó por quedarse en Madrid y no coger el autobús donde lo iban a reubicar. «Cuando me fui de Chamartín, aún estaba todo un poco en el aire», explica.

Al igual que Rubén, muchos salmantinos se vieron obligados a cambiar sus planes debido al cierre de las vías. Ese fue el caso de Paloma Sánchez, que había adquirido un billete para viajar de Madrid a Peñaranda. Sin embargo, al llegar a la estación le notificaron que no sería posible realizar el trayecto. La salmantina optó por coger el tren rápido con destino a Salamanca y, desde esta estación, tomar otro tren hasta Peñaranda.

«Ha sido un trastorno mental y económico. Primero me dijeron que no iba a poder viajar por un incendio. Me tocó esperar mucho y, como no tuve una respuesta, preferí quedarme una noche más en Madrid y viajar al día siguiente. Con la esperanza de que la situación se hubiera solucionado, intenté comprar billetes en el tren de Media Distancia para el otro día, pero la web no me dejaba hacerlo. Así que decidí comprar un billete hasta Salamanca en el Alvia y luego adquirir otro desde Salamanca a Peñaranda», relata.

Hasta nuevo aviso, las vías del tren permanecen cerradas por seguridad, obligando a los pasajeros con billetes de Media Distancia entre Salamanca y Madrid a realizar parte del trayecto en autobús, una situación que ha sorprendido a más de uno.

«No sabíamos nada. Llegamos a la estación y ahí fue cuando nos enteramos de que las vías estaban cortadas y tendríamos que hacer una parte del trayecto en autobús. Estamos muy estresadas porque vamos al aeropuerto y llevamos el tiempo muy cronometrado. Nuestra preocupación es cuánto vamos a tardar en coger el autobús, porque si se demora podemos perder el vuelo. Esperamos que, una vez que lleguemos a Ávila, el autobús ya esté allí y todo vaya rápido», cuentan Laura Méndez y Manuela Cortés, que critican la falta de notificación previa. «No nos llegó un mensaje ni un correo avisándonos de la situación», se quejan.