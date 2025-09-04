Impresión 3D para 'incubar' tumores antes de tratarlos: lo último en Anatomía, a estudio en la Universidad Salamanca acoge el XXXI Congreso de la Sociedad Española Anatómica

Javier Hernández Salamanca Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

Más de 140 expertos de España, Europa y América exponen en la Universidad de Salamanca los últimos avances en el uso clínico de la impresión 3D aplicada a la anatomía humana.

El XXXI Congreso de la Sociedad Española Anatómica profundiza en la innovadora tendencia de la impresión con células vivas, que permiten recrear tumores para conocer cómo se extienden y cuál será la mejor forma de 'atacarlo' en un paciente real.

El catedrático de Anatomía y Embriología Humana, José Carretero, destacó durante la jornada inaugural los dos grandes pilares de la impresión 3D en el ámbito sanitario: «Sabemos que, a partir de imágenes radiológicas, podemos recrear cualquier parte del cuerpo. Si una persona sufre un accidente de tráfico y se fractura un hueso, se puede hacer una recreación 3D exacta de ese hueso lesionado. Así sabemos en qué dirección va la fractura y podemos ensayar distintos sistemas de fijación y someterlos a tensiones reales como las que se producen al sentarte, al saltar, al caminar… De este modo podemos elegir el tratamiento más eficaz. También se puede aplicar en un tumor cerebral, por ejemplo, y con una recreación 3D aprenderíamos qué zonas se podrían lesionar al intentar quitarlo, y qué secuelas le podrían quedar al paciente».

Carretero destacó una segunda vertiente de esta técnica, que es la más novedosa de todas, y que consiste en combinar la impresión 3D con células vivas: «Se podría sustituir la piel, partes del miocardio tras un infarto… Se está utilizando con células procedentes de un tumor. Se colocan sobre una malla 3D que recrea una parte del cuerpo y simulas el desarrollo de la metástasis: ver cómo crecerá -porque son de un tumor particular- y buscar la mejor respuesta probando radioterapia, protonterapia, quimio, etc».

El Congreso cuenta con la presencia de una eminencia en este campo como Carmen Escobedo, que trabaja a caballo entre Valencia y Harvard, y que amplía la utilidad de esta línea de trabajo a campos como enfermedades degenerativas, cánceres, tratamientos quirúrgicos, etc.

En España son técnicas que están más desarrolladas en Valencia y Granada, pero con bastante camino avanzado en China, Alemania y Estados Unidos. Precisamente la Universidad de Salamanca nombró hace años 'doctor honoris causa' al japonés Shinya Yamanaka, Nobel de Fisiología o Medicina en 2012, cuyo conocimiento sobre las células iPS ya está haciendo viable la posibilidad de trasladar la medicina regenerativa celular del laboratorio a la clínica.

Cómo se obtienen los cadáveres para la investigación

«La relevancia de la Anatomía Humana en la Medicina Forense» es una de los aspectos más relevantes en el programa del Congreso de la Sociedad Española Anatómica. De hecho, el Congreso rendirá homenaje a todas las personas que deciden donar su cuerpo a la ciencia para que, una vez fallecidos, sus cadáveres sean aprovechados por facultades de Medicina e institutos de investigación.

La Universidad de Salamanca pertenece al Programa Nacional de Donación de Cuerpos y fue una de las cinco primeras universidades que fundaron este programa. El Estudio salmantino cuenta con un sistema de embalsamamiento, refrigeración y almacenamiento de cuerpos costoso, pero de gran calidad. «Nuestros cuerpos son donaciones particulares. Solo se admiten cuerpos de donantes», explica José Carretero para desterrar el mito de que se emplean cadáveres de personas sin identificar, víctimas de tragedias, etc. «Todas ellas tienen su carné de donante, igual que sucede con los órganos».

El número de donantes de la Universidad ronda los 700: una cifra bastante alta para una ciudad pequeña, pero que casi garantiza que siempre cuente con disponibilidad de cuerpos. «Se persigue que si una universidad tiene exceso de cuerpos y otra no tiene, se puedan trasladar, pero con la prohibición de comercializar con ellos», puntualizan.

Para poder utilizar un cadáver en el ámbito universitario deben reunir unas condiciones como no tener enfermedades como VIH o hepatitis B, que serían peligrosas. Tampoco son útiles los cadáveres que han sido sometidos a autopsia, porque se necesitan los vasos sanguíneos para embalsamarlos.