Ilusión y buenas expectativas en la inauguración de la Feria de Día Desde la Asociación de Hostelería descartan grandes cambios para próximas ediciones del evento

Alcalde y concejales junto con representantes de la Asociación de Empresarios de Hostelería en la inauguración de la Feria de Día.

Alejandro Sardón Salamanca Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:44

Pistoletazo de salida a las Ferias y Fiestas de Salamanca con la apertura de la Feria de Día, compuesta de 28 casetas dispuestas en cinco puntos céntricos de la ciudad. La Plaza del Mercado, los Bandos, La Alamedilla, la calle Rector Lucena y la Rúa tienen desde ayer y hasta el próximo lunes 15 un ambiente de fiesta y risas gracias a amigos, familias o turistas que se reúnen para probar los pinchos y compartir este tiempo de ocio.

Como en ediciones anteriores, el horario es de 12:00 a 0:30 horas, y en festivos hasta la 1:00. Además, las casetas podrán tener equipos de música conectados solamente de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 0:00 para ayudar a mantener el descanso de los vecinos de estas zonas.

Jorge Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, se mostró ilusionado y con buenas sensaciones en la inauguración de ayer ante este evento que tiene 11 días por delante. «Desde el Ayuntamiento y la Asociación siempre hemos entendido que la Feria de Día y las casetas forman parte de la fiesta, si no estaría todo más desangelado», argumentaba Moro, que se encontraba acompañado en esta apertura de otros representantes de empresarios y hosteleros, y también de parte de la corporación municipal, entre ellos el alcalde, Carlos García Carbayo.

Cabe destacar que, tras la finalización y el posterior balance de la Feria de Día del año 2023, desde la Asociación de Hostelería se planteó llevar a cabo una renovación en un futuro. Este cambio pasaba por crear una sola área de casetas en una zona céntrica de Salamanca. Sin embargo, al ser preguntado ayer por alguna posible modificación para próximas ediciones, Moro descartó hacer grandes cambios: «Esto en su momento tendrá que ir cambiando poco a poco, pero es una cuestión muy tradicional, no vemos por ahora lo de darle un toque modernista».

A pesar de que esperan que la gente se anime como cada año y se pase por algunas de las casetas estos días, no escondía la dificultad que supone llevar a cabo este evento para muchos hosteleros: «Estamos apostando siempre por la calidad, dentro de los muchos inconvenientes que tenemos con las casetas porque al final es sacar el negocio de los establecimientos», concluyó.

Los primeros clientes de la Feria

La inauguración se llevó a cabo a las 13:30 en el Mercado, y fueron decenas de salmantinos y demás visitantes los que decidieron inaugurar el evento comiendo en las casetas, como el caso de una familia que se pasó por una de las casetas de La Alamedilla. «Vivimos cerca y nos hemos pasado por aquí a hacer el estreno oficial», contaba una clienta.

Además, varios coincidían en que la Feria de Día es una buena idea para los negocios que participan, especialmente aquellos que quieren ganar visibilidad, tal y como aseguraba otro joven: «La gente pasa por aquí, se queda a tomar algo y conoce los negocios de la ciudad, especialmente los bares de copas, que se esfuerzan con esto».

A pesar de que el precio de las consumiciones se mantiene por tercera edición consecutiva —3,50 euros—, lo cierto es que algunos de esos primeros clientes no dudaron en mostrar su queja al considerarlo caro: «Seguimos viniendo, pero la subida del precio está ahí».