Ignacio Garriga destaca en Salamanca a VOX como «alternativa al bipartidismo» El partido reafirma su proyecto como alternativa al bipartidismo y anuncia medidas en fiscalidad, vivienda y seguridad

La Gaceta Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:42

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha puesto en valor este fin de semana las jornadas interparlamentarias que su formación está celebrando en Salamanca, reafirmando el proyecto del partido como «la alternativa al bipartidismo».

Según Garriga, estos encuentros representan «una gran oportunidad para demostrar la fortaleza de VOX», un proyecto «consolidado, que ha venido para quedarse y, sobre todo, a traer esperanza a los españoles ante la traición y el abandono del bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista».

El dirigente ha destacado que las jornadas permiten trabajar de manera coordinada en las «medidas e ideas» de la formación, mientras se preparan los planes que VOX impulsará «desde los gobiernos regionales y desde el Gobierno nacional de la mano de nuestro presidente, Santiago Abascal».

Entre las prioridades señaladas por Garriga se encuentran la protección del mundo rural, la defensa de la industria y la reducción de la inmigración masiva, que, según el partido, afecta a la seguridad y a los servicios públicos. Además, ha resaltado que VOX impulsará «una revolución fiscal a la baja» para aliviar la presión económica sobre los ciudadanos, y garantizará el acceso a una vivienda digna y asequible para los jóvenes.

«VOX devolverá la esperanza a los españoles que, por culpa del bipartidismo, sufren inseguridad, falta de prosperidad y falta de libertad», afirmó Garriga, quien avanzó que la próxima presentación del proyecto se realizará en Extremadura, seguida de Castilla y León y Andalucía. También dejó abierta la posibilidad de nuevas elecciones convocadas por el Partido Popular, asegurando que el partido «está preparado» para defender el interés común.

Respecto a la salida de VOX del Gobierno de Castilla y León, Garriga aseguró que esta situación ha reforzado al partido, al demostrar que «no somos lo mismo que el bipartidismo, nos guiamos por principios y valores y no hemos venido por unos sillones». Según él, la reciente negativa del presidente Mañueco a negociar los presupuestos regionales evidenció que VOX constituye «una alternativa política real», defendiendo que los recursos públicos estén al servicio de los ciudadanos y no del gasto político.

Garriga concluyó advirtiendo a los líderes del PP que se enfrentarán a un VOX firme en sus ideas, guiado por «el sentido común y las soluciones para el desastre al que nos ha conducido el bipartidismo», en el día de las elecciones.