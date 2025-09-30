«El ICECYL tiene el objetivo de aumentar el número de empresas exportadoras»

C. D. Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El máximo responsable del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Augusto Cobos, afirma que «el objetivo del ICECYL es que el número de empresas exportadoras en Castillo y León se incremente».

El director general del ICECYL -junto a la directora del departamento de Internacionalización para la Competitividad Empresarial de ICECYL, Verónica García - protagonizó la jornada sobre 'Retos de la Internacionalización ante un nuevo escenario político', una nueva iniciativa organizada por LA GACETA, que sentó en una misma mesa a los representantes de la Administración con un total de catorce CEOs y responsables de departamentos de exportación que representaron a las pymes y empresas más importantes de Salamanca.

Cobos recalcó el contexto de incertidumbre que existe a día de hoy a nivel mundial, «y para las empresas o para la economía, cualquier incertidumbre genera siempre un elemento negativo, pero a la vez genera también un factor de oportunidad», afirmó, lanzando un mensaje de optimismo, ya que «se puede abrir un abanico de oportunidades si sabemos leer correctamente cuál es ese contexto». «Nosotros consideramos que la internacionalización es un factor clave en la competitividad, por ello, desde ICECYL buscamos que las pymes pierdan ese miedo al exterior», comentó, explicando cuáles son las cuatro líneas de apoyo a través de las cuales ayudan a esas empresas en el proceso de internacionalización:el apoyo a la promoción internacional, las ayudas, los servicios de asesoramiento individualizados y la formación.

«Lo que se refiere a promoción tiene que ver mucho con la presencia institucional en ferias comerciales. Nosotros llevamos un stand institucional de la Junta a ferias internacionales para dar cabida a aquellas empresas que quieran acompañarnos a coste cero», argumentó sobre la primera línea, siguiendo con las ayudas, ya que «durante los dos últimos años hemos trabajado en una serie de modificaciones en las líneas con el objetivo de simplificar la tramitación administrativa especialmente en el ámbito de la internacionalización, para dar una respuesta muy rápida y muy ágil». Como recordó, en 2025 han lanzado una línea de ayudas dirigida a la internacionalización con un planteamiento diferente. «Y es, en lugar de que tengáis que solicitar la ayuda antes de ejecutar la acción, hemos agrupado en la misma línea todas las acciones de internacionalización y hemos hecho un planteamiento de ayuda a gastos pagados», reconoció.

En cuanto a la formación, comentaron que lo más conocido del ICECYL es el Máster de Comercio Exterior «que permite que un número muy alto de los alumnos que salgan de ese máster puedan estar durante un año como promotores de comercio exterior de la Junta de Castilla y León en destinos internacionales», afirmó Cobos, además de la formación específica sobre internacionalización para las empresas,una labor que en ocasiones es desconocida por las empresas.

Además, el departamento de internacionalización cuenta con una unidad de estudios que se dedica a elaborar informes, pero con los que también se da servicio individualizado y específico a las empresas que lo demandan. «Así, podemos ayudarlos a crear un plan de internacionalización, acompañando e informando en todo el proceso», reconoció.

«Lo que nos interesa es que el sector empresarial, en este caso de Salamanca, sea competitivo y esté abierto al mercado internacional», concluyó el responsable de ICECYL.