El IBSAL mejora sus cifras y capta 2,5 millones para 12 proyectos I+D+i del Ministerio

El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) ha obtenido casi 2,5 millones de euros para financiar, al menos, 12 proyectos de investigación a través de los Proyectos de I+D+I en Salud, de la convocatoria 2025 de la Acción Estratégica en Salud-Líneas Estratégicas de Investigación en Salud (AES-LEIS 2024-2027). Además de esa docena de proyectos financiables, hay otros 11 más que también han sido aprobados y para los que, de momento, no queda dinero disponible, aunque la intención del IBSAL es alegar para conseguir alguna partida económica más.

Si en convocatorias anteriores la investigación biosanitaria de Salamanca era la receptora de la mayoría de ayudas a la investigación que recaen en Castilla y León -el año pasado fue el 83% del total-, en la edición de 2025 el IBSAL ha supuesto el 100% de los proyectos financiados en la Comunidad, con la esperanza de que a esa docena de proyectos a los que sí se les ha asignado una partida presupuestaria se le sumen varios proyectos más, una vez que termine el periodo de alegaciones.

Entre los 12 proyectos aprobados hay trabajos en campos de la Hematología, Cardiología, Urología u Alergología. Destaca uno vinculado al Centro de Investigación del Cáncer y dotado con 377.500 euros. Un proyecto que busca la «caracterización de clones de células B» con el fin de poder identificar «riesgo de progresión y muerte precoz en la población general».

También cuentan con una dotación el proyecto titulado 'Sistema de diagnóstico de análisis, seguimiento y monitorización de la enfermedad renal crónica basado en biomarcadores urinarios y tratamiento preventivo con inhibidores SGLT2» -vinculado a la Universidad de Salamanca- y otro sobre «Anticuerpos conjugados a fármaco (ADCs) dirigidos al surfaecoma del cáncer colorrectal». Ambos, dotados con 252.500 euros, cada uno.

Como de costumbre, la Atención Primaria de Salamanca también tiene peso dentro de la investigación del alto nivel. La última convocatoria de los Proyectos de I+D+I en Salud incluye dos trabajos dirigidos y realizados desde los centros de salud de la provincia. El primero es el que intenta analizar los factores determinantes en la evolución en sujetos con diagnóstico de covid persistente a los tres años (Estudio BioCOPE) para el que se reserva una única anualidad de 108.750 euros.

En segundo lugar, se renueva el apoyo a una línea de investigación clásica en la Primaria de Salamanca, emprendida años atrás por el actual director científico del IBSAL, Luis García Ortiz. Serán 115.000 euros para el Estudio Mivas, que evalúa la capacidad predictiva del microbioma intestinal y oral en una cohorte de población determinada, a los cinco años de seguimiento.

La convocatoria de 2025 supone un incremento en las cuantías recaudadas por el IBSAL tradicionalmente, dado que el pasado año -antes de alegaciones- el instituto salmantino consiguió 2,2 millones de euros. La mejoría es mucho más notoria si se compara, por ejemplo, con los datos de 2022, cuando los Proyectos I+D+i en Salud del Ministerio de Ciencia e Innovación dejaron 1,2 millones de euros a repartir entre ocho proyectos del IBSAL. Estos proyectos son clave en la financiación anual del instituto salmantino.

