Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un mosaico de piezas nobles de la Marca de Garantía Ibéricos de Salamanca.
CONTENIDO PATROCINADO

Ibéricos de Salamanca, el cum laude de los manjares más codiciados de la mesa

La Marca de Garantía Ibéricos de Salamanca ofrece productos certificados con un distintivo y siempre con la máxima garantía de su excelencia y calidad

EÑE

Salamanca

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:09

Los productos ibéricos elaborados en Salamanca cuentan con un gran prestigio y una fama ampliamente conocida en los distintos mercados nacionales e internacionales y conforman uno de los manjares más exquisitos de nuestra gastronomía, irresistibles a cualquier paladar.

La Marca de Garantía Ibéricos de Salamanca tiene como objetivo principal que el consumidor conozca un producto de gran calidad, sometido a un riguroso control durante todo el proceso de elaboración y curación y con unos requisitos de calidad más exigentes, que las normativas vigentes.

Ibéricos de Salamanca conjuga, la excelente materia prima que proporciona el cerdo ibérico alimentado de forma natural, con una elaboración mimada y peculiar, favorecida por la orografía y el clima de la provincia de Salamanca cuyas características resultan ideales para la curación de nuestros productos.

Esto hace a Ibéricos de Salamanca, una Marca de Calidad digna de conocer.

Este distintivo certifica la calidad de productos ibéricos curados como el jamón, paleta y lomo ibérico en sus variedades bellota, cebo de campo y cebo y los embutidos tradicionales como el chorizo, morcón y salchichón ibéricos de calidad extra y el lomito ibérico.

Las piezas certificadas con la Marca de Garantía Ibéricos de Salamanca deben cumplir la Norma de calidad de productos ibéricos y todos los requisitos definidos en nuestro Reglamento, donde se describen unas características comunes de calidad de las materias primas, origen geográfico de producción, proceso de elaboración y curación y características del producto curado.

Para poder identificar los productos con el sello de calidad de esta marca de garantía es obligatorio que las empresas inscritas tengan implantando un sistema de calidad que garantice los requisitos definidos en el Reglamento y que una entidad de certificación externa compruebe todos los años que esos requisitos de calidad se están cumpliendo.

Sólo los productos debidamente identificados con la contraetiqueta o logotipo son los auténticos Ibéricos de Salamanca, con calidad certificada.

Gracias a la red de distribución de nuestras empresas asociadas podrán disfrutar tanto en Salamanca como en cualquier rincón de España de nuestros productos ibéricos.

Para más información sobre nuestra marca de garantía y las empresas asociadas www.ibéricosdesalamanca.org.

Ibéricos de Salamanca

Calle Hoces del Duratón, 30-34, Polígono Montalvo II, 37008, Salamanca

606359382

www.ibericosdesalamanca.org

Publicidad

Top 50
  1. 1 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  2. 2 Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
  3. 3 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  4. 4 Noviembre negro en la carretera: una fallecida y múltiples heridos
  5. 5 Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda
  6. 6 LA GACETA de Salamanca nombra directora a la periodista Susana Magdaleno
  7. 7 «Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
  8. 8 Sin Presupuestos, se frena la ayuda de 300 euros para autónomos
  9. 9 La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores
  10. 10 El nuevo destino de Marco Pérez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ibéricos de Salamanca, el cum laude de los manjares más codiciados de la mesa

Ibéricos de Salamanca, el cum laude de los manjares más codiciados de la mesa