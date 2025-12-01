Ibéricos de Salamanca, el cum laude de los manjares más codiciados de la mesa

Un mosaico de piezas nobles de la Marca de Garantía Ibéricos de Salamanca.

Los productos ibéricos elaborados en Salamanca cuentan con un gran prestigio y una fama ampliamente conocida en los distintos mercados nacionales e internacionales y conforman uno de los manjares más exquisitos de nuestra gastronomía, irresistibles a cualquier paladar.

La Marca de Garantía Ibéricos de Salamanca tiene como objetivo principal que el consumidor conozca un producto de gran calidad, sometido a un riguroso control durante todo el proceso de elaboración y curación y con unos requisitos de calidad más exigentes, que las normativas vigentes.

Ibéricos de Salamanca conjuga, la excelente materia prima que proporciona el cerdo ibérico alimentado de forma natural, con una elaboración mimada y peculiar, favorecida por la orografía y el clima de la provincia de Salamanca cuyas características resultan ideales para la curación de nuestros productos.

Esto hace a Ibéricos de Salamanca, una Marca de Calidad digna de conocer.

Este distintivo certifica la calidad de productos ibéricos curados como el jamón, paleta y lomo ibérico en sus variedades bellota, cebo de campo y cebo y los embutidos tradicionales como el chorizo, morcón y salchichón ibéricos de calidad extra y el lomito ibérico.

Las piezas certificadas con la Marca de Garantía Ibéricos de Salamanca deben cumplir la Norma de calidad de productos ibéricos y todos los requisitos definidos en nuestro Reglamento, donde se describen unas características comunes de calidad de las materias primas, origen geográfico de producción, proceso de elaboración y curación y características del producto curado.

Para poder identificar los productos con el sello de calidad de esta marca de garantía es obligatorio que las empresas inscritas tengan implantando un sistema de calidad que garantice los requisitos definidos en el Reglamento y que una entidad de certificación externa compruebe todos los años que esos requisitos de calidad se están cumpliendo.

Sólo los productos debidamente identificados con la contraetiqueta o logotipo son los auténticos Ibéricos de Salamanca, con calidad certificada.

Gracias a la red de distribución de nuestras empresas asociadas podrán disfrutar tanto en Salamanca como en cualquier rincón de España de nuestros productos ibéricos.

Para más información sobre nuestra marca de garantía y las empresas asociadas www.ibéricosdesalamanca.org.

