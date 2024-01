Se hunden las adopciones y «regalos» de perros y gatos en Navidad

Las adopciones de animales, perros y gatos, no se está produciendo estas Navidades en las mismas cantidades de otros años, algo que en las protectoras y refugios se achaca en buena medida a la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal.

Los profesionales explican que diciembre y enero son los meses escogidos mayoritariamente para formalizar las adopciones de los animales, pero en este año las cifras son ostensiblemente más bajas. La incertidumbre sobre la nueva normativa y el miedo «a lo desconocido» lleva a muchas familias a descartar la adopción y en muchos casos a buscar otro «regalo» de cara a la festividad de los Reyes Magos.

Las protectoras de animales reciben cada vez más llamadas de personas con dudas sobre la normativa, los puntos que han entrado en vigor y la obligatoriedad de tener un curso y un seguro para el nuevo miembro de la familia y posteriormente no vuelven a llamar para visitar a los perros y formalizar la adopción. Tal y como explican, además de esta incertidumbre existe una falta de responsabilidad que es la que lleva en muchos casos a abandonar a un animal, a no adoptarlo y a optar por comprarlo como regalo para los niños, algo que se produce en muchas ocasiones sin el conocimiento real de lo que implicar tener un cachorro, un gato o un perro adulto. «La gente tiene dudas sobre la nueva ley y eso impide que haya más adopciones. En estas fechas siempre es cuando más se producen, tanto porque es Navidad como porque es la época del año en la que más gente se queda en sus casas y es cierto que no se están produciendo tantas como en años anteriores, explica Judit Escudero, de la protectora de Alba de Tormes. Escudero explica además que en verano es cuando menos se producen, por lo que si ahora mismo las perreras y refugios están repletos de animales y no salen la situación se agravará a medida que el tiempo empiece a mejorar que es «cuando la gente sale de casa y no quiere tener a los animales».

Judit Escudero explica que su caso siempre son adopciones:«No queremos que se regalen los animales, no nos importa que sea una sorpresa pero todo lo que hacemos son adopciones legales».