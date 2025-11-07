Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Técnico de Iberdrola, en el punto donde se ha localizado la incidencia. MIGUEL OBES

Humo y apagón en Garrido por la incidencia en un transformador

400 clientes de las calles Agricultura y El Greco se quedaron sin luz durante más de dos horas

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:15

Comenta

Viviendas de las calles El Greco y Agricultura, del Barrio Garrido, se han quedado sin suministro eléctrico en la tarde de este viernes por una incidencia localizada en el Centro de Transformación Galileo.

Además del corte de luz, el 112 recibió un aviso a las 16:21 horas por humo que emanaba de las tapas del centro de transformación, ubicado entre las calles Galileo y El Greco.

Inmediatamente se dio traslado a la Policía Local y a los Bomberos, que constataron que se trataba de una avería eléctrica. Por lo tanto, avisaron a Iberdrola, cuyos técnicos que trasladaron hasta el lugar para su reparación.

Según la compañía eléctrica, el motivo del fallo fue la filtración del agua de lluvia de este viernes y de días precedentes. Se ha precipitado sobre el cuadro de baja tensión, provocando un cortocircuito y fundiendo los fusibles de cinco líneas, que son las que suministran energía a los clientes.

Tras cambiar los fusibles, la luz regresó a los 400 clientes afectados a las 18:50 horas.

No obstante, durante la intervención los técnicos detectaron el fallo de una de las piezas del centro de transformación, por lo que para reemplazarla se volvió a suspender el suministro a unos 200 clientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confirmados dos casos de gripe aviar en Salamanca
  2. 2 Las primeras nieves llegan a La Covatilla
  3. 3 El Hospital arrasa en el concurso de traslados médicos, pero las plazas de área en Familia no interesan
  4. 4 «Ahora voy con miedo a ver a las vacas por culpa de los buitres»
  5. 5 Una furgoneta atropella a un hombre de 61 años en el paseo de San Antonio
  6. 6 La Policía Local investiga la presunta agresión a una joven hallada sangrando en la calle Papín
  7. 7 Dos trasladados al Hospital tras un accidente entre una furgoneta-taxi y un coche en la avenida Portugal
  8. 8 Desarticulados cuatro puntos de venta de cocaína en Salamanca y Santa Marta e intervenidas varias armas de fuego y dinero
  9. 9 Fallece la centenaria Sor María Francisca de las Llagas, una de las monjas más veteranas de la ciudad
  10. 10 Nuevo atasco en la Seguridad Social: casi un mes de espera con cita previa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Humo y apagón en Garrido por la incidencia en un transformador

Humo y apagón en Garrido por la incidencia en un transformador