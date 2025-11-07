Humo y apagón en Garrido por la incidencia en un transformador 400 clientes de las calles Agricultura y El Greco se quedaron sin luz durante más de dos horas

Técnico de Iberdrola, en el punto donde se ha localizado la incidencia.

Viviendas de las calles El Greco y Agricultura, del Barrio Garrido, se han quedado sin suministro eléctrico en la tarde de este viernes por una incidencia localizada en el Centro de Transformación Galileo.

Además del corte de luz, el 112 recibió un aviso a las 16:21 horas por humo que emanaba de las tapas del centro de transformación, ubicado entre las calles Galileo y El Greco.

Inmediatamente se dio traslado a la Policía Local y a los Bomberos, que constataron que se trataba de una avería eléctrica. Por lo tanto, avisaron a Iberdrola, cuyos técnicos que trasladaron hasta el lugar para su reparación.

Según la compañía eléctrica, el motivo del fallo fue la filtración del agua de lluvia de este viernes y de días precedentes. Se ha precipitado sobre el cuadro de baja tensión, provocando un cortocircuito y fundiendo los fusibles de cinco líneas, que son las que suministran energía a los clientes.

Tras cambiar los fusibles, la luz regresó a los 400 clientes afectados a las 18:50 horas.

No obstante, durante la intervención los técnicos detectaron el fallo de una de las piezas del centro de transformación, por lo que para reemplazarla se volvió a suspender el suministro a unos 200 clientes.

