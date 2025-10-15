La huelga por Palestina bloquea 16 trenes a Madrid y Valladolid Servicios mínimos del 65 % para los Media Distancia y saldrán tres de las cuatro frecuencias diarias del Alvia

La jornada de huelga general por Palestina convocada a nivel nacional por CGTy secundada por CCOO y UGT tendrá también repercusión en Salamanca, con manifestaciones y posibles afectaciones en el transporte público, especialmente en los servicios de larga distancia.

El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 65 % para los trenes de Media Distancia y del 73 % en la Alta Velocidad. En el caso de Salamanca, se han incluido tres de las cuatro frecuencias en los servicios mínimos de Alvia tanto de ida como de vuelta. Queda en el aire, a la espera de si los trabajadores se suman a la huelga, el Alvia que conecta Salamanca con Chamartín a las 15:25 horas; y, en sentido contrario, el de las 12:46 horas.

En los servicios de Media Distancia hacia la estación madrileña de Príncipe Pío, quedan fuera de los servicios mínimos obligatorios los trenes de las 07:35 horas y 18:00. En sentido contrario hacia la capital del Tormes, podrían verse afectados los trenes de las 07:40 horas y 15:25 horas. Además tampoco se han incluido en los trenes de asistencia obligatoria los cuatro servicios —ida y vuelta— que unen Salamanca con Madrid a través de Valladolid. También se verán afectados los enlaces con Valladolid a través del tren. En concreto, en dirección a Campogrande no se han incluido en los servicios mínimos los dos trenes de primera hora (6 y 07:15), además del último del día a las 20:50 horas. Para llegar a Salamanca, desde Valladolid no entra en servicios mínimos los dos primeros de la mañana (07:35 y 9:40), así como el último del día a las 21:22 horas.

Desde la compañía ferroviaria se ha informado a los viajeros a través de los diferentes departamentos comerciales que estos trenes, no incluidos en los servicios mínimos, podrían verse afectados. El resto de servicios de autobuses urbanos y metropolitanos también podrían sufrir retrasos.