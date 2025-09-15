El Hospital resiste frente al hongo que ha generado alarma en Europa El Complejo Asistencial nunca ha tenido un caso del temido Candidozyma auris, muy resistente a los fármacos

Javier Hernández Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:41 Comenta Compartir

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha alertado de que casi la mitad de los casos en toda Europa de Candidozyma auris, causados por un hongo resistente a los medicamentos, se registran en los hospitales españoles.

Desde 2013 a 2023, hasta 36 países de Europa contabilizaron 4.012 casos, de los que 1.807 tuvieron lugar en España, una cifra muy superior a la de Grecia (852 casos), Italia (712), Rumanía (404) y Alemania (120), los cinco países con más casos en la década.

Desde el servicio de Microbiología del Hospital de Salamanca señalan que «no hay casos y nunca los ha habido», pero puntualizan que sí se dispone de «los recursos necesarios para detectarlo».

Según ha detallado el organismo europeo en un comunicado, 'Candidozyma auris' es un hongo que suele propagarse en centros sanitarios, suele ser resistente a los antifúngicos y puede causar infecciones graves en pacientes graves. Su capacidad para persistir en diferentes superficies y equipos médicos, así como para propagarse entre pacientes, dificulta especialmente su control.

Los microbiólogos salmantinos explican que este hongo tiene una altísima capacidad de transmisión. «El tratamiento no es que sea imposible, pero sí muy complicado porque es resistente a los antifúngicos». En este contexto, inciden, lo más importante es la prevención: «Hay que tener mucho cuidado con las infecciones cruzadas, el manejo de los guantes, no tocar con el mismo material a dos pacientes diferentes… Al tener tanta capacidad de transmisión, cuando se produce un caso no es un caso aislado, sino que pueden producirse brotes epidémicos».

El hábitat de este hongo siempre es a nivel hospitalario -es dificil que se registre en otros escenarios fuera de los hospitales- y no exclusivamente de los quirófanos, sino en las plantas de ingreso donde los pacientes pueden ser sometidos a curas, manipulados, hay contacto con materiales que favorecen esta contaminación cruzada. De ahí, la importancia de los programas de higiene y prevención.