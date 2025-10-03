El Hospital ya realiza abortos en todos los supuestos legales: 113 durante 2024 Durante el pasado año se realizaron 422 interrupciones voluntarias del embarazo en la provincia: un 201% más que hace 10 años

Javier Hernández Salamanca Viernes, 3 de octubre 2025, 06:15

El Hospital Salamanca cumple con la normativa del Ministerio de Sanidad y desde el pasado año ya está practicando abortos en todos los supuestos legales y sin tener que enviar a ninguna mujer a otras provincias. Es decir, realiza interrupciones voluntarias del embarazo en el primero, segundo y tercer trimestre de gestación, dentro de los condicionantes que marca la ley para cada periodo.

El Ministerio de Sanidad ha publicado esta semana el último informe sobre interrupciones voluntarias del embarazo y el caso de Salamanca es especialmente significativo. Con anterioridad a 2024, el número de abortos practicados en el ámbito hospitalario público de Salamanca era cero. Todos los abortos se realizaban en el ámbito extrahospitalario o en centros privados. En cambio, el pasado año se realizaron ya 113 interrupciones voluntarias del embarazo dentro del Complejo Asistencial de Salamanca. Aun así, las intervenciones realizadas en centros extrahospitalarios privados siguen siendo muy superiores —304— y la explicación puede deberse a varios motivos: deseo de mayor privacidad de la mujer en otro tipo de centros, falta de información sobre los servicios que ya ofrece el Hospital de Salamanca o que la puesta en marcha de esta prestación arrancara con el año ya empezado y, hasta ese momento, las mujeres necesitaran acudir a la sanidad privada.

En total, el número de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) realizadas en mujeres residentes en Salamanca durante 2024 fue de 422: un 6,5% más que el año anterior.

La progresión en el número de abortos que se practican en Salamanca no se debe exclusivamente a las cifras del Complejo Asistencial. Se trata de una tendencia claramente marcada año tras año y bastante superior a la media de la Comunidad. Durante los últimos diez años —desde 2014— el número de abortos que se practican en mujeres residentes en Castilla y León ha crecido un 27,5%, mientras que el aumento en las mujeres residentes en Salamanca ha sido del 201%: de 140 a 422. La media es llamativa: más de un aborto al día en la provincia y uno cada tres días dentro del Hospital de Salamanca.

La orden de que todas las provincias cuenten con hospitales públicos en los que se practiquen abortos es una iniciativa de Podemos, articulada a través del Ministerio de Sanidad. La ley se redactó en 2023 y estipulaba la obligación de crear un registro de objetores de conciencia en el que tendrían que incluirse aquellos facultativos que se nieguen a practicar este tipo de intervenciones. Según el informe publicado por Sacyl, los centros autorizados para practicar abortos en la Comunidad son los tres hospitales de Burgos, el Hospital de Salamanca y tres centros privados de León, Valladolid y Salamanca.

La ministra Mónica García denunció esta semana que Madrid, Baleares, Aragón y Asturias están incumpliendo la ley porque aún no han creado este registro de objetores del aborto y les advierte con medidas punitivas.

En el caso del Hospital de Salamanca, el servicio de Ginecología y Obstetricia cuenta con una plantilla orgánica de 27 facultativos, de los que solo ocho —según los últimos datos a los que tuvo acceso este diario— se habrían inscrito en el registro de objetores. «Todo el servicio está trabajando con normalidad y no ha supuesto ningún trauma a nadie», apuntan fuentes del departamento.

El Colegio Oficial de Médicos de Salamanca recordó ayer a la ministra que el derecho a la objeción de conciencia al aborto o a la eutanasia, «es un derecho constitucional de todo médico español y ella por su cargo no es quién para atacar a los médicos que por sus convicciones no quieran realizar estas prácticas», explica el presidente del Colegio salmantino, Santiago Santa Cruz Ruiz.