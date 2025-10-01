El Hospital incorpora un refuerzo de prestigio para el reto del trasplante cardiaco El salmantino Enrique Pérez de la Sota regresa a 'casa' tras cerca de 30 años en el 12 de octubre de Madrid

El Hospital de Salamanca sigue trabajando para «estar listos» cuando llegue el momento de incorporarse al programa de trasplante cardiaco de Castilla y León que, de momento, se practica exclusivamente en Valladolid, pero que forma parte del plan estratégico de la Consejería de Sanidad.

Con vistas a esa futura incorporación, el Complejo Asistencial de Salamanca acaba de realizar un movimiento estratégico y es la incorporación de un nuevo responsable para el servicio de Cirugía Cardiaca. Se trata del salmantino Enrique Pérez de la Sota, que durante los últimos 30 años ha trabajado en el Hospital 12 de Octubre y ha protagonizado alguna de las gestas más importantes de España en el campo del trasplante cardiaco.

En el año 2011 participó en el primer implante exitoso de un corazón artificial permanente en España y lo aplicó, precisamente, en otro salmantino: un paciente llamado Pedro Pérez, que vivió durante años gracias a su intervención y falleció por causas ajenas al corazón.

El cirujano salmantino explicaba hace casi 15 años que este tipo de dispositivos se empleaban en «enfermos que no se pueden trasplantar por razones médicos» y puntualizaba que eran casos muy escasos en España. «Existen otro tipo de dispositivos, que no son permanentes, sino que se colocan a la espera de un donante y que son más habituales y más simples tecnológicamente».

Durante las últimas décadas ha participado en infinidad de trasplantes cardiacos —en el año 2017 se contabilizaban más de 100—, por lo que es uno de los especialistas más cotizados del país. No en vano, en los últimos años ha recibido propuestas de hospitales de prácticamente todos los sistemas autonómicos de España, pero ha decidido que si ponía fin a su etapa en el 12 de octubre sería para regresar a 'casa' y asumir uno de los mayores retos de la sanidad salmantina: el trasplante cardiaco.

Pérez de la Sota ha sido presentado este martes al resto del equipo, tanto de Cirugía Cardiaca como del servicio de Cardiología del Hospital de Salamanca. De hecho, el cirujano participó ya como miembro del Sacyl en uno de los actos organizados con motivo del Día Mundial del Corazón. Lo hizo con una puesta de escena muy significativa de la relevancia que implica su llegada: en primera línea y arropado por el equipo directivo del Complejo, así como por el hemodinamista Ignacio Cruz, que también está llamado a ser el nuevo jefe de Cardiología tras la dimisión de Pedro Luis Sánchez.