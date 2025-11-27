Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del Mercado de Navidad de Anaya.
SALAMANCA EN NAVIDAD

Qué horario tiene el mercado de Navidad de Anaya

Abrirá todos los días hasta el 5 de enero con franjas especiales el 24 y 31

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:00

Salamanca entera huele a Navidad desde este jueves con el encendido de las luces y la apertura de todos los espacios de los que disfrutar en estas Fiestas, como el 'Jardín Mágico' del Huerto de Calixto y Melibea o el Mercado Navideño de Anaya.

La capital de la provincia no se queda atrás respecto a otras ciudades europeas y también cuenta, como el año pasado, en esta plaza frente a la Catedral, con casetas con tejados a dos aguas en las que se venden productos navideños típicos, comida, figuritas o joyas, y se realizan distintos tipos de talleres.

Junto al Mercado luce, además, un precioso carrusel, que pondrá el broche de oro a la estética navideña y familiar de este espacio.

Para no llevarse un disgusto y acudir a curiosear este lugar y econtrárselo cerrado, conviene conocer el horario de apertura de las casetas, que permanecerán en el centro de la ciudad desde el 27 de noviembre hasta el 5 de enero de 2026.

Los puestos abrirán todos los días de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas salvo los días 24 y 31 de diciembre, cuando el cierre se adelanta a las 20:00 horas de la noche.

Qué horario tiene el mercado de Navidad de Anaya