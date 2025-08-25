Una casa 'verde' para elevar la calidad de vida: «Es una inversión económica y personal, pero merece la pena» La vecina de Vistahermosa, Mónica Juan Pillan, ha convertido su terraza y su jardín en su pequeño refugio personal

«Creo que para mi marido y mi hijo con que tuviéramos la mitad de las plantas que tenemos sería más que suficiente. Para mí, al contrario, nunca es suficiente», bromea Mónica Juan Pillan, una vecina de Vistahermosa que ha convertido su terraza y su jardín en su pequeño refugio personal.

«Tengo una mesa en la terraza y todos los días desayuno ahí. Es una pasada. Eleva tu calidad de vida porque estás haciendo algo cotidiano, pero lo haces en un ambiente que da gusto. Empiezas el día con un energía diferente», opina la salmantina.

Para Mónica el contacto con la naturaleza es clave para llevar una vida feliz. «Me encanta todo lo que tiene que ver con la jardinería. No puedo concebir un hogar sin plantas. Me dan una sensación de paz y tranquilidad», destaca.

Por ello, Mónica ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en llenar de plantas su hogar. «Nos mudamos hace poco a esta casa, así que ha sido todo un trabajo acondicionar el jardín y la terraza. Sobre todo porque al principio es cuando más cuesta que las plantas crezcan, ya que necesitan adaptarse al jardín y agarrar fuerza para resistir a las adversidades del clima. Hay que darles tiempo y tener mucha paciencia. Ha sido una inversión en todos los aspectos, tanto económica como personal, pero sin duda merece la pena. Cuando haces algo con tanta ilusión el trabajo no se te hace pesado, al contrario, lo haces con gusto y luego te sientes realizado cuando ves los resultados», afirma la vecina de Vistahermosa.

En su jardín Mónica tiene un poco de todo, aunque, confiesa, no es una experta ni mucho menos. «No me sé los nombre científicos y complicados de las especies ni todos los trucos de jardinería, pero voy aprendiendo sobre la marcha y, sobre todo, disfrutando el proceso, que creo que es lo más importante. Desde que nos mudamos he priorizado tener en mi casa lugares verdes que me hagan feliz. Poco a poco he ido creando espacios de los que estoy muy orgullosa y todavía me quedan muchos proyectos por delante», cuenta.

