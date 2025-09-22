La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?» Fundada por una pareja de inmigrantes, 'Los italianos' se convirtió en todo un símbolo de la ciudad

María Andrea Sandia Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

A finales de la guerra las calles salmantinas conocieron su primera heladería. El 'Salón Italiano', ubicado en la calle Toro y mejor conocido como 'Los italianos' fue durante muchos años uno de los sitios favoritos de encuentro de los salmantinos. Un lugar que tiene un espacio especial en el corazón de muchos y que atesoró momentos únicos.

«Al principio éramos la única heladería de la ciudad. También estaba 'La Polar', pero ellos se dedicaban a los polos. Así que fuimos los primeros en vender helados. En esa época, la mayoría de las personas no habían probado un helado en su vida. Recuerdo que mucha gente, sobre todo la que venía de los pueblos, nos decían que estaban muy ricos, pero eran muy fríos. Incluso nos preguntaban si podíamos hacerlos un poco más calientes», rememora entre risas Pedro Barsanti, hijo de Marco Barsanti fundador de 'Los Italianos'.

Desde muy joven y hasta que se jubiló con 78 años, Pedro estuvo sirviendo helados en este mítico negocio. «Mi padre y mi madre llegaron a Salamanca después de la guerra y montaron la heladería. Yo en ese momento tenía apenas cinco años. Tengo recuerdos desde muy pequeño jugando en la heladería. De más grande empecé a ayudarlos en el negocio y cuando terminé la carrera decidí dedicarme a continuar con el legado familiar. En ese momento tenía algunas dudas porque estaba recién graduado de Derecho y también quería hacer algo con la carrera, pero al final opté por quedarme con la heladería y no me arrepiento. Los helados me han dado mucha felicidad», cuenta.

En sus 50 años detrás del mostrador tirando helados, Pedro acumuló un montón de anécdotas, risas y amistades.

«Empezamos como algo pequeño, pero agarramos fama muy rápido. Como eran la novedad, venía mucha gente. A los clientes de los restaurantes en la Plaza Mayor le gustaba pedir helados de postre y los camareros se llevaban las copas con las bolas de helado en las bandejas desde 'Los italianos' hasta la terraza, recuerdo que mi padre les decía: de aquí a que llegues al cliente se te va a derretir», evoca Pedro.

La heladería de los famosos

Durante los más de 60 años que estuvo abierto el 'Salón Italiano' recibió la visita de grandes personalidades del momento. «Venían escultores, cantantes, actores... personas muy famosas en la época. Una vez vino Manolete. En ese entonces yo era pequeñajo, pero me acuerdo que cuando iba a bajar al sótano que teníamos en la heladería, como él era muy alto y la puerta un poco baja, casi se golpea con el borde y dijo: a ver si me voy a matar aquí y lo que no han logrado los toros, lo logra una heladería», relata Pedro.

La receta secreta

A pesar de toda una vida dedicada a los helados, los padres de Pedro no sabían casi nada de este postre hasta su llegada a España. Sin embargo, un suceso en Valladolid cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. «Mis padres cuando llegaron de Italia montaron un taller de figuras de marmolina en Valladolid. Ahí conocieron a otro italiano que les contó que acababa de abrir una heladería y que era éxito. Él les dijo: yo los puedo enseñar a hacer helados, pero tienen que prometerme que no van a abrir otra heladería aquí», cuenta. Así con la receta secreta en su poder, Marco Barsanti, su mujer Fanny y su cuñado Pedro Marchi viajaron a Salamanca para abrir una heladería.

La hermana menor de Madrid

De esta manera, los Barsanti y los Marchi iniciaron su historia en el mundo de los helados. Una aventura que no se quedaría en Salamanca. Al poco tiempo de establecerse en la capital charra, y al comprobar que los helados eran un buen negocio, Pedro Marchi partiría a Madrid para montar la heladería 'Los Alpes'. Un negocio que ha cumplido ya 75 años, coronándose así como la heladería más antigua de Madrid.