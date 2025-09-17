La 'herramienta única' del Instituto de Biología ya provoca expectación en investigadores extranjeros

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:39 Comenta Compartir

El 'fichaje' del experto mundial en el ámbito de la biofísica de Carlos Bustamante y la construcción en el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) de una herramienta única para el estudio del funcionamiento de las células y sus aplicaciones ya ha provocado el interés de investigadores extranjeros para realizar estancias en el centro mixto del CSIC y la Universidad de Salamanca.

Así lo ha confirmado la directora, Olga Calvo, durante la visita del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, que quiso conocer en profundidad el funcionamiento de los investigadores en el conocido como 'edificio rojo'. «Queremos abrir las puertas a que otros investigadores de otros institutos nacionales vengan a utilizar el servicio de pinzas ópticas porque nos está llamando mucha gente, incluso extranjeros muy talentosos que nos están consultando si podrían venir al IBFG a iniciar sus líneas de investigación a raíz de esta herramienta».

La responsable ha recordado que el primer contacto con Bustamante se produjo hace un año y medio, a través de los cursos de biofísica que finalmente se han estrenado este verano. «Carlos Bustamante es un hispanófilo increíble y sobre todo le encanta Salamanca y vio esta ciudad y este centro como potencial para instalar un instrumento único en el mundo. De hecho, solo hay uno y está en su laboratorio y el siguiente lo va a instalar en Salamanca. Para nosotros ha sido una enorme suerte».

A los 300.000 euros concedidos por el programa 'Andrés Laguna' de la Junta de Castilla y León para la estancia y la construcción de la herramienta, Calvo avanzó que también se ha solicitado una ayuda al CSIC, en la que ya se ha superado la primera fase, con el objetivo de que la estancia de Bustamante pudiera prolongarse cuatro años. La directora reconoció que el equipo se empezará a instalar en octubre, coincidiendo con la llegada de Bustamante y la formación de los profesionales.

«Se están dando las circunstancias óptimas para que nuestra ciudad saque pecho y presuma del trabajo que están haciendo sus científicos, sus investigaciones y sus jóvenes talentos. Y además se ha generado una unión de instituciones, universidades, centro de investigación, empresas e inversores para que en Salamanca se cree el caldo de cultivo necesario para que los jóvenes talentos puedan quedarse aquí a investigar, a innovar y a emprender», destacó el alcalde.