Hay menos cantidad de pescado, fruta y hortaliza, y problemas con el suministro de pollo en el mercado

La incertidumbre imperaba este jeuves entre los profesionales de la alimentación de Salamanca ante las noticias sobre el problema de transporte por carretera debido a la huelga. La falta de surtido era evidente en las fruterías, con menos cantidad de hortalizas y algunas frutas de la habitual, así como en las pescaderías, con mostradores demasiado grandes para el producto a la venta, más colocado que nunca y con menos cantidad de la acostumbrada. “Hay menos cantidad, pero de todo”, aseguró Javier, confiado en que hoy aumente la cantidad de pescado debido a que es viernes y las ventas suben para cubrir las necesidades del fin de semana.

“Entran cuatro cosas y la semana que viene se rumorea que los barcos van a parar”, anunció Rocío, resignada. “Si esto sigue así lo veo para cerrar”, confesó Manuel ante la falta de pescado y después de hablar con su suministrador en La Coruña, que le informó del cierre de la Lonja. “Dice que no puede entrar ni salir nada de allí”, señaló. “De momento hay pescado, no solo hay un puerto, hay varios en España. Por ahora el abastecimiento es válido, ni sobra ni es escaso”, valoró Emilio. Por su parte, el mayorista de pescado Benjamín Crespo aseguró que hoy habrá surtido suficiente en las pescaderías, incluido el marisco que se prevé vender de cara a la celebración del Día del Padre. “Ahora tengo una furgoneta en Mercamadrid para cargar. El problema es que no pueden salir camiones de los puertos porque están bloqueados por los piquetes, pero enviamos otros vehículos para traer los pedidos. Habrá marisco, creo que para todo el mundo. Si va todo normal, no habrá problema de suministro durante el fin de semana”, sentenció. “No entra género en las fruterías, de momento no falta porque hay almacenado de atrás, pero como no entre más producto...”, temió Candi.

Las carnicerías tampoco son ajenas al problema. En concreto el pollo es el que tiene más dificultades. “Escasea el que llega desde Madrid, el de Castilla y León no”, aseguró Raquel. María Jesús se surte de las granjas de Galicia: “De momento entra poco producto, pero como no hay mucha venta no hay escasez”. En cuanto al resto de carnes Raquel lo tienen claro, sostiene que el surtido está garantizado si procede de Salamanca: “No habrá problema con el cordero, el tostón o el cabrito”.