Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo de la Muralla en el paseo de Rector Esperabé. LAYA

Hacienda incumple: aún no hay Plan Director para la Muralla de Salamanca

El documento debía estar ya redactado pero aún faltan por realizar prospecciones y Patrimonio agiliza el permiso para que el Ministerio acometa los trabajos pendientes

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:20

El 26 de julio se cumplieron trece meses desde que el Ministerio de Hacienda firmó con Anfión Arquitectura y Patrimonio el contrato para la redacción del Plan Director de la Muralla de Salamanca. Se fijó un plazo de trece meses para su elaboración que habría terminado el pasado julio. Ante ello, este periódico consultó al departamento de María Jesús Montero sí ya se había concluido este diagnóstico de la Cerca que rodea la capital del Tormes que establecerá qué intervenciones de rehabilitación son necesarias y si era posible consultarlo. La respuesta de Hacienda se limitó a decir que no dispone de «información técnica manejada durante la ejecución del contrato» eludiendo así señalar cuándo estará listo.

No se culminará pronto ya que aún están pendientes por realizar prospecciones en el entorno de la Muralla de Salamanca para comprobar su estado. Este miércoles la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León convocó una sesión extraordinaria para agilizar el permiso que necesita la empresa contratada por el Ministerio para realizar esas pruebas mediante georradar.

No fu hasta el pasado 14 de agosto, cuando la empresa solicitó permiso a la Junta de Castilla y León para, dentro de los trabajos del plan director, realizar pruebas de investigación del trazado de la Cerca Vieja que se encuentra en el subsuelo del Botánico, la ladera recayente a la Vaguada de la Palma y el espacio libre que se ubica entre la fachada noroccidental del Palacio de Congresos y la Cuesta de Oviedo. Este miércoles la Comisión Territorial celebró una sesión extraordinaria en la aprobó darle un plazo de seis meses para completar estos trabajos.

La redacción del Plan Director de la Muralla de Salamanca fue contratada por 154.542 euros. La encargó el Ministerio de Hacienda, que es el titular de la Cerca Vieja de Salamanca y por ello debe velar por su conservación y protección.

El objetivo de las pruebas, que se realizarán con georradar combinado con una zona preferente con una técnica sísmica de refracción, es documentar el trazado oculto de la muralla, identificar estructuras asociadas, caracterizar las técnicas constructivas y fases de edificación, detectar y registrar posibles niveles de ocupación y uso, evaluar el estado de conservación de estructuras, generar una base de datos geográfica y contribuir a la interpretación histórica global de la Muralla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria
  2. 2 El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad
  3. 3 Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona cerca de Candelario
  4. 4 «Salimos a las 8 de la tarde y llegamos a las 4 de la mañana: lo importante es estar en Salamaq»
  5. 5 El diminuto pueblo de Castilla y León que presume de nuevo jugador en la Selección
  6. 6 «Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque me cueste ir a la cárcel»
  7. 7 Golpe a una trama de estafas bancarias que dejó víctimas en Salamanca: siete detenidos en Alicante
  8. 8 Esto no es apoyar al negocio salmantino
  9. 9 El municipio pionero en «animales bombero»
  10. 10 Qué ha ocurrido este miércoles 3 de septiembre en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Hacienda incumple: aún no hay Plan Director para la Muralla de Salamanca

Hacienda incumple: aún no hay Plan Director para la Muralla de Salamanca