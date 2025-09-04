Hacienda incumple: aún no hay Plan Director para la Muralla de Salamanca El documento debía estar ya redactado pero aún faltan por realizar prospecciones y Patrimonio agiliza el permiso para que el Ministerio acometa los trabajos pendientes

Carlos Rincón Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:20

El 26 de julio se cumplieron trece meses desde que el Ministerio de Hacienda firmó con Anfión Arquitectura y Patrimonio el contrato para la redacción del Plan Director de la Muralla de Salamanca. Se fijó un plazo de trece meses para su elaboración que habría terminado el pasado julio. Ante ello, este periódico consultó al departamento de María Jesús Montero sí ya se había concluido este diagnóstico de la Cerca que rodea la capital del Tormes que establecerá qué intervenciones de rehabilitación son necesarias y si era posible consultarlo. La respuesta de Hacienda se limitó a decir que no dispone de «información técnica manejada durante la ejecución del contrato» eludiendo así señalar cuándo estará listo.

No se culminará pronto ya que aún están pendientes por realizar prospecciones en el entorno de la Muralla de Salamanca para comprobar su estado. Este miércoles la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León convocó una sesión extraordinaria para agilizar el permiso que necesita la empresa contratada por el Ministerio para realizar esas pruebas mediante georradar.

No fu hasta el pasado 14 de agosto, cuando la empresa solicitó permiso a la Junta de Castilla y León para, dentro de los trabajos del plan director, realizar pruebas de investigación del trazado de la Cerca Vieja que se encuentra en el subsuelo del Botánico, la ladera recayente a la Vaguada de la Palma y el espacio libre que se ubica entre la fachada noroccidental del Palacio de Congresos y la Cuesta de Oviedo. Este miércoles la Comisión Territorial celebró una sesión extraordinaria en la aprobó darle un plazo de seis meses para completar estos trabajos.

La redacción del Plan Director de la Muralla de Salamanca fue contratada por 154.542 euros. La encargó el Ministerio de Hacienda, que es el titular de la Cerca Vieja de Salamanca y por ello debe velar por su conservación y protección.

El objetivo de las pruebas, que se realizarán con georradar combinado con una zona preferente con una técnica sísmica de refracción, es documentar el trazado oculto de la muralla, identificar estructuras asociadas, caracterizar las técnicas constructivas y fases de edificación, detectar y registrar posibles niveles de ocupación y uso, evaluar el estado de conservación de estructuras, generar una base de datos geográfica y contribuir a la interpretación histórica global de la Muralla.