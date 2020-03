HABLAN ELLAS: “Se pone el peso de la familia en la mujer”

Son mujeres trabajadoras, luchadoras, carismáticas y dispuestas a perseguir plena igualdad en sus ámbitos. Desde el deporte hasta la política, pasando por la cultura, las asociaciones de vecinos o las profesionales salmantinas. Celebramos el Día Internacional de la Mujer —la manifestación en Salamanca comenzó a las 12:00 horas desde la plaza de la Concordia— rindiendo homenaje a todas ellas con algunos de los testimonios en los que narran algunos de los obstáculos que tienen, todavía en pleno 2020, en su rutina diaria. BLANCA GARCÍA Presidenta de la Asociación de Jóvenes | “Se pone el peso de la familia en la mujer”

EÑE | No cree que haya igualdad en el mundo laboral aunque influyen mucho las condiciones y el contexto, a pesar de esto Blanca García reconoce que la mujer empresaria lo tiene más fácil que la que trabaja por cuenta ajena ya que “al ser dueña de su propia empresa los horarios se los pone ella y algunas incluso pueden trabajar desde casa”. Como mujer emprendedora y empresaria no se ha sentido discriminada ni cree haberlo tenido más difícil aunque sí recuerda que sus comienzos no fueron tan halagüeños. “Mi primera empresa era del sector de las motos y en una feria un cliente se quedó mirando a mi hermano que era mi socio y le dijo ‘qué bien enseñada la tienes’, yo me quedé a cuadros”. La maternidad y la familia son los escollos que Blanca García considera que las mujeres deben salvar en su lucha por la igualdad ya que “ se pone el peso de la familia sobre la mujer porque se entiende que es la que tiene que tomar la responsabilidad de todas las actividades de los hijos y de cuando se ponen malos”. Sin ningún asomo de duda la joven empresaria considera que el tema de la desigualdad es un tema más social que político y rechaza las medidas desde los despachos ya que “tiran más hacia el otro lado y pueden discriminar a los hombres”. INMACULADA CID Presidenta de ZOES | “El gran problema es la conciliación”

EÑE | Es la presidenta de Zoes , la asociación de vecinos del Barrio del Oeste que lleva en funcionamiento desde la década de los 70 y que a día de hoy promueve todo tipo de iniciativas culturales y sociales. Inmaculada Cid no considera que lo haya tenido más difícil por el hecho de ser mujer, al menos de forma consciente, quizás porque como ella misma reconoce: “Las asociaciones de un determinado ámbito están más copadas por mujeres, normalmente las que tienen que ver con lo cultural, lo social y el tema ocio, y hay otras donde impera más el número de varones”. A pesar de no haberse sentido discriminada, Inmaculada considera la conciliación “el gran problema de este país”, ya que a la hora de aunar lo personal, lo familiar y lo laboral, “no hay recursos que permitan que muchas mujeres puedan estar presentes en cualquier ámbito en las mismas condiciones que los hombres”. Para la presidenta de Zoes la responsabilidad de la desigualdad es de las administraciones en particular y de la sociedad en general y considera tanto las medidas políticas como la educación “imprescindibles” para combatirla. A pesar de que reconoce que a lo largo de los años se han superado obstáculos considera que “no serán suficientes hasta que no se hayan superado todos”. ANA VICENTE Directora de la Oficina de Turismo | “Nos educan para ser una súper mujer”





TEL | Dirige la oficina de turismo de Béjar y se muestra rotunda al afirmar que, desde su experiencia, “siempre” ha sentido que tenía más difícil lograr sus metas. Afirma que “las mujeres de mi generación hemos tenido una doble misión: se nos ha inculcado para estudiar y tener independencia económica pero, por otro lado, se nos ha educado para ser amas de casa, madres y esposas” en lo que ha denominado “ser una súper mujer y es muy difícil porque siempre estás luchando contra ti misma”. Ana Vicente reconoce que “he tenido que sufrir jornadas parciales, trabajo temporal y salarios de miseria para salir adelante” y explica que “soy una mujer sola, que he tenido que sacar adelante a mi hijo y no me lo han puesto fácil”. Habla en este punto de la sociedad pero, también, de formaciones políticas que “se creen progresistas” pero de las que afirma está sufriendo “acoso, abuso de poder y persecución”. También habla de igualdad de palabra y de hechos y explica que “las cosas están cambiando de abajo a a arriba gracias a los movimientos sociales”. Dentro del sector turístico, comenta “hay muchas desigualdades y un gran intrusismo” y evita repartir culpas sobre quién tiene la responsabilidad de lograr la igualdad plena porque “no hay que buscar culpables, sino soluciones”. LOURDES PÉREZ Esposa y cuidadora de enfermo de ELA | “Peleamos por nuestros familiares”