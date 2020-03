HABLAN ELLAS: “Al ser mujer hay que demostrar más”

Son mujeres trabajadoras, luchadoras, carismáticas y dispuestas a perseguir plena igualdad en sus ámbitos. Desde el deporte hasta la política, pasando por la cultura, las asociaciones de vecinos o las profesionales salmantinas. Celebramos el Día Internacional de la Mujer —la manifestación en Salamanca comenzó a las 12:00 horas desde la plaza de la Concordia— rindiendo homenaje a todas ellas con algunos de los testimonios en los que narran algunos de los obstáculos que tienen, todavía en pleno 2020, en su rutina diaria.

CONCHA BELLO Piloto y comandante de Air Europa | “Somos complementarios, no iguales”

EÑE | Si trabajas y demuestras lo que vales no tienes que reivindicar nada”. Así de rotunda es Concha, comandante y piloto desde hace 22 años. Aunque su profesión suele asociarse a los hombres los cierto es que “es una cosa cultural porque el trabajo no tiene nada en particular que impida a las mujeres su desarrollo. Deberían animarse porque es una profesión estupenda”. Considera que lo ha tenido igual de difícil que los hombres, realizando las mismas pruebas y estando al mismo nivel que sus compañeros, también a nivel salarial. Reconoce que es difícil la conciliación porque se pasan muchas horas fuera de casa, aunque también en el caso de las azafatas de vuelo y otras profesiones. En este sentido ha conseguido tener “una vida laboral intensa y familiar más intensa todavía” aunque cree que todavía hay que dar pasos: “La maternidad hay que integrarla en la vida de la mujer trabajadora, no hay que penalizarla, ni anularla, ni negarla, creo que la mejor manera es que se bajasen los costes laborales a las empresas”. Además tiene clara su postura frente a la igualdad: “Pretendemos ser demasiado iguales y por suerte no lo somos sino el mundo sería muy aburrido, tenemos que complementarnos y hay que pensar más en el respeto a los demás que en la igualdad”.

MANUELA PÉREZ Taxista en Alaraz | “En Madrid he conducido hasta grúas”

Manuela Pérez volvió hace once años a Alaraz, su pueblo, recién separada de su ex pareja y con dos hijas a su cargo que sacar adelante. Su espíritu luchador y emprendedor pronto le llevó a convertirse en la primera taxista rural de la comarca de Peñaranda y a compaginarlo, también, con un bar que abre los fines de semana. “En mis años en Madrid he conducido hasta grúas, me saqué el carné de camión con 21 años y cuando viene al pueblo, el de autobús”, comenta. El trabajo al volante no es fácil y comenta: “Tenía una buena clienta en Madrid que otro taxista varón me quitó y llegó a decirme que va más segura si conduce un hombre”. Para Manuela el problema es que “nos comparan continuamente con el hombre como si no pudiéramos hacer lo mismo y en mi caso, de taxista, lo podemos desempeñar exactamente igual”. Alguna noche ha tenido que llevar incluso a algún cliente ebrio “y he tenido que llamar a la Guardia Civil porque no quería pagarme, algo que seguramente si fuera un hombre, se lo habría pensado”. Manuela Pérez considera, además, que “la educación es clave a la hora de ir logrando la igualdad entre hombres y mujeres, la educación desde la infancia es el mejor camino a seguir para conseguirlo”.

EVA PERIS RENGGLI Odontóloga | “Al ser mujer hay que demostrar más”

CASAMAR | Desde mucho antes de terminar sus estudios en Odontología, la salmantina Eva Peris, con orígenes suizos, ha viajado por un gran número de países ejerciendo como voluntaria en zonas subdesarrolladas. “En la India estábamos tres mujeres y un hombre, todos con el mismo nivel de experiencia, y sin embargo los pacientes siempre se dirigían al hombre para cualquier consulta”, señala. A día de hoy ejerce en Alemania, y asegura que incluso allí debe demostrar más aptitudes por el simple hecho de ser una mujer joven. Su experiencia en España es más breve, pero muy similar. “Aunque hay más mujeres que estudian Ciencias de la Salud que hombres, estos siguen ocupando los puestos más altos, y en odontología especialmente se les tiene mayor consideración”. Eva Peris declara que la mentalidad en ese aspecto aún no ha cambiado. Como responsables la odontóloga señala varios factores: “El patriarcado y la cultura que tenemos, con un marcado machismo de base”. Eva Peris sugiere que un cambio en la educación supondrá, con el paso de las generaciones, un cambio a mejor. “Hay que empezar por no perpetuar las diferencias y eliminar los roles asociados a cada uno de los sexos”.

QUERALT RUIZ Joyera de tercera generación | “Nadie me puso pegas por ser mujer”